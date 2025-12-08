Ülkelerin İçki Fiyatları Belli Oldu: Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Dikkat Çekti

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en pahalı alkollü içecek fiyatına sahip dördüncü ülke oldu. İrlanda ise beşinci sırada kendisine yer buldu.

En ucuz içki ise İtalya Almanya ve Avusturya’da oldu. AB’de 100 euro olan alkol sepeti İtalya’da 84 euro. Bu üç ülkedeki alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 16 altında.