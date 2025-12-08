onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ülkelerin İçki Fiyatları Belli Oldu: Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Dikkat Çekti

Ülkelerin İçki Fiyatları Belli Oldu: Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 12:54

Eurostat verilerine göre Avrupa ülkelerinin içki fiyatları belli oldu. Euronews’te yer alan habere göre listede Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Listede 36 Avrupa ülkesi yer aldı. Alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülke ise İzlanda oldu. İşte içki fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkelerin içki fiyatları belli oldu.

Ülkelerin içki fiyatları belli oldu.

2025 itibarıyla 36 Avrupa ülkesinde alkollü içkinin en pahalı olduğu ülke İzlanda oldu. Avrupa Birliği ortalamasında ortalama fiyatı 100 euro olan alkollü içki sepeti İzlanda’da 285 euro. 

AB ülkelerinde hanelerin harcamalarında 1.50 euro alkollü içkilere gidiyor. Ülkeler arasında alkole ayrılan pay ve fiyatlar önemli farklılık gösteriyor. İzlanda’nın ardından Norveç ikinci sırada, Finlandiya ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de içki fiyatı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Türkiye'de içki fiyatı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en pahalı alkollü içecek fiyatına sahip dördüncü ülke oldu. İrlanda ise beşinci sırada kendisine yer buldu.  

En ucuz içki ise İtalya Almanya ve Avusturya’da oldu. AB’de 100 euro olan alkol sepeti İtalya’da 84 euro. Bu üç ülkedeki alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 16 altında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın