Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Belli Oldu

Dilara Şimşek
08.11.2025 - 10:23

Her zaman olduğu gibi 2026'dan da aşk, mutluluk, sağlık, para istenecek. Zengin olma hayali kuranlar Milli Piyango oynayarak şansını deneyecek. Yeni yılın ilk dakikalarında en heyecanlı anlar ise Yılbaşı Özel Çekilişi ile büyük ikramiyeyi kazanan numaraların duyurulması olacak. Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye tutarı belli oldu. İşte büyük ikramiye ve bilet fiyatları! 

Kaynak: Dünya Gazetesi / Damla Kaya

Büyük ikramiye belli oldu! 2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Yılbaşının ilk dakikalarında Milli Piyango Yılbaşı bileti alan herkes televizyon karşısında şanslı numaraları takip edecek. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı belli oldu. 2026 yılbaşı büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Ne Zaman Satılacak?

Yılbaşı biletleri 9 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları

Milli Piyango Yılbaşı Çeyrek Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Çeyrek bilet fiyatı 200 TL.

Milli Piyango Yılbaşı Yarım Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Yarım bilet fiyatı 400 TL.

Milli Piyango Yılbaşı Tam Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Tam bilet fiyatı 800 TL.

