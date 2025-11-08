Pastırma Sıcaklarına Mola! 11 Kasım Salı Gününe Dikkat

Pastırma sıcakları ekim sonu ile kasım ortasına kadar etkili olur. Sonbaharda ılık hava dalgası olarak bilinen pastırma sıcaklarının yavaş yavaş sonuna gelindi. Kasım ayının ikinci haftasından itibaren pastırma sıcaklarına veda edilecek. Ancak hava sıcaklıklarının devam etmesi bekleniyor.