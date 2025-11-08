onedio
Pastırma Sıcaklarına Mola! 11 Kasım Salı Gününe Dikkat

Pastırma Sıcaklarına Mola! 11 Kasım Salı Gününe Dikkat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.11.2025 - 09:54

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin hava tahmin haritası yaz mevsimini aratmazken Kasım ayında yaşanan kuraklık akıllarda soru işareti oluşturdu. 'Yağmur yağacak mı?' sorusunun yanıtı merak edilirken Meteoroloji'den yanıt geldi. Yaşanan pastırma sıcaklarına kısa bir mola geliyor...

11 Kasım Salı gününe dikkat!

11 Kasım Salı gününe dikkat!

11 Kasım Salı günü haritasına göre yağışlar Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde etkili olacak. Ülkenin geri kalanında sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselecek. Ancak dikkat! Salı gününden sonra yağış geliyor.

Yağmur yağacak mı?

Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına bakarsak 'Yağmur yağacak mı?' sorusunun yanıtı 'Evet' olacak. 12 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. 

Yağış Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yoğunlaşacak. İç kesimler ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise yağış gözükmüyor.

12 Kasım Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nin tamamı ile batı Karadeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek.

Pastırma sıcakları bitti mi?

Pastırma sıcakları bitti mi?

Pastırma sıcakları ekim sonu ile kasım ortasına kadar etkili olur. Sonbaharda ılık hava dalgası olarak bilinen pastırma sıcaklarının yavaş yavaş sonuna gelindi. Kasım ayının ikinci haftasından itibaren pastırma sıcaklarına veda edilecek. Ancak hava sıcaklıklarının devam etmesi bekleniyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
