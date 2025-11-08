Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Kasım hava durumunu paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.