Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Paylaştı

Dilara Şimşek
08.11.2025 - 08:41

Hafta sonunu fırsat bilen pek çok kişi plan yapmak için kolları sıvadı. Hava durumunu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına odaklandı. Kasım ayında soğuk havaların gelmesi beklenirken yazdan kalma günler yaşanıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Kasım Cumartesi hava durumu.

8 Kasım Hava Durumu: Bugün hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Kasım hava durumunu paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

8 Kasım Cumartesi-9 Kasım Pazar sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

9 Kasım Pazar günü sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da 31 dereceyi bulacak. Türkiye genelinde ise sıcaklıkların ortalama 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

