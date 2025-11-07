4 Ürün Piyasadan Toplatılıyor: Türkiye'nin Ünlü Market Zincirinin Ürettiği Ürünün Satışı Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde halk sağlığını tehdit eden yeni ürünler yer aldı. Oyuncak, lavabo açıcı gibi 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı. Ürünlerin arasında Türkiye'de ünlü market zincirinin ürettiği bir oyuncak bulunuyor.
4 ürün piyasadan toplatılıyor. Aralarında Türkiye'deki ünlü market zincirinin ürettiği ürün var.
Ürünler arasında lavabo açıcı ve bir anahtarlık daha yer aldı.
