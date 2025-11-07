4 Ürün Piyasadan Toplatılıyor: Türkiye'nin Ünlü Market Zincirinin Ürettiği Ürünün Satışı Yasaklandı

Yasaklanan diğer ürünler lavabo açıcı ve anahtarlık olarak sıralandı. Roy markaya ve Meryem markaya ait lavabo açıcıları kimyasal-yaralanma riski nedeniyle yasaklandı. Ürünlerin güvensizlik nedeni “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara aykırılık” olarak açıklandı.

Bir başka yasaklanan ürün ‘astronot pulu anahtarlık’ oldu. Markası açıklanmayan ürünün menşei Çin olarak açıklandı. Ürün ‘boğulma’ riski taşırken satışının yasaklanmasına karar verildi.