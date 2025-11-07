onedio
4 Ürün Piyasadan Toplatılıyor: Türkiye'nin Ünlü Market Zincirinin Ürettiği Ürünün Satışı Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
07.11.2025 - 19:42

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde halk sağlığını tehdit eden yeni ürünler yer aldı. Oyuncak, lavabo açıcı gibi 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı. Ürünlerin arasında Türkiye'de ünlü market zincirinin ürettiği bir oyuncak bulunuyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde 7 Kasım Cuma tarihinde dört ürün yer aldı. Satışı yasaklanan ürünler arasında Çocuklar için hamburger şeklinde köpek oyuncağı yer aldı. ‘Pet Toys’ marka ürünün Türkiye’nin ünlü market zinciri Carrefoursa’ya ait olması dikkat çekti. Oyuncağın yasaklanmasının nedeni olarak ‘boğulma riski’ yer aldı. Küçük parçaların kopma riski taşıdığı belirtilen oyuncağın satışı yasaklandı.

Yasaklanan diğer ürünler lavabo açıcı ve anahtarlık olarak sıralandı. Roy markaya ve Meryem markaya ait lavabo açıcıları kimyasal-yaralanma riski nedeniyle yasaklandı. Ürünlerin güvensizlik nedeni “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara aykırılık” olarak açıklandı.

Bir başka yasaklanan ürün ‘astronot pulu anahtarlık’ oldu. Markası açıklanmayan ürünün menşei Çin olarak açıklandı. Ürün ‘boğulma’ riski taşırken satışının yasaklanmasına karar verildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
