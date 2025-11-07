Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Olacak! Trilyoner Olması İçin Bazı Şartları Var…
483 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yeni bir rekor kıracak. Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olması bekleniyor. Tesla hissedarları, şirketin CEO’su olan Elon Musk’a 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık hisse verilmesinin önünü açtı. Ancak Elon Musk'ın bu hisseleri alabilmesi için gerçekleştirmesi gereken birtakım şartlar var...
Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olabilir.
Elon Musk'ın trilyoner olması için bazı şartları var…
