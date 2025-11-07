Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Olacak! Trilyoner Olması İçin Bazı Şartları Var…

Elon Musk, dünyanın zengin ismi… Forbes’un ‘Gerçek Zamanlı Milyoner’ listesine göre Elon Musk’ın güncel serveti 483.4 milyar dolar. Listenin ikinci sırasında bulunan Larry Ellison ile Musk arasındaki servet farkı yaklaşık 200 milyar dolar… Bu fark Elon Musk’ın çok uzun süre tahtından edilmeyeceği anlamına geliyor. SpaceX, OpenAI, Tesla ve daha birçok şirketin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, böyle giderse dünyanın ilk trilyoneri olacak. Nasıl mı? Her şey Tesla hissedarlarının Elon Musk’a 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık hisse vermesine bağlı.

Tesla hissedarları Musk’a 1 trilyon dolar değerinde hisse verilmesine onay verdi. Şirket içinde yapılan oylamada Elon Musk, üyelerin yüzde 75’inin desteğini aldı.