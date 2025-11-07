onedio
Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Olacak! Trilyoner Olması İçin Bazı Şartları Var…



Dilara Şimşek

07.11.2025 - 19:10

483 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yeni bir rekor kıracak. Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olması bekleniyor. Tesla hissedarları, şirketin CEO’su olan Elon Musk’a 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık hisse verilmesinin önünü açtı. Ancak Elon Musk'ın bu hisseleri alabilmesi için gerçekleştirmesi gereken birtakım şartlar var...



Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olabilir.

Elon Musk, dünyanın zengin ismi… Forbes’un ‘Gerçek Zamanlı Milyoner’ listesine göre Elon Musk’ın güncel serveti 483.4 milyar dolar. Listenin ikinci sırasında bulunan Larry Ellison ile Musk arasındaki servet farkı yaklaşık 200 milyar dolar… Bu fark Elon Musk’ın çok uzun süre tahtından edilmeyeceği anlamına geliyor. SpaceX, OpenAI, Tesla ve daha birçok şirketin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, böyle giderse dünyanın ilk trilyoneri olacak. Nasıl mı? Her şey Tesla hissedarlarının Elon Musk’a 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık hisse vermesine bağlı.

Tesla hissedarları Musk’a 1 trilyon dolar değerinde hisse verilmesine onay verdi. Şirket içinde yapılan oylamada Elon Musk, üyelerin yüzde 75’inin desteğini aldı.



Elon Musk'ın trilyoner olması için bazı şartları var…

Ancak Elon Musk'ın trilyoner olması pek kolay değil. Bunun için bazı şartlar bulunuyor. Musk’ın ‘Dünyanın İlk Trilyoneri’ unvanını alması için Tesla’yı adeta baştan yaratması gerekiyor. 1 trilyon dolarlık hisseleri alabilmesi için performans hedefini tutturması lazım. Hissedarların beklentisi Tesla’nın robotaksi işini genişletmesi ve şirketin piyasa değerini 7.5 trilyon dolar artırması gerekiyor. Bir başka şart ise Musk’ın şirkette 7.5-10 yıl kalması oldu.

