Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 2026 Asgari Ücret Zam Tahminleri

2025 Asgari Ücret Ne Kadar?

2025 yılı asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu.

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 asgari ücretin henüz ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kararını aralık ayının sonunda verecek.

2026 Asgari Ücret Zammı Nasıl Olacak?

Asgari ücret zammına dair resmi açıklama yok. Ancak uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirerek yorum ve tahminlerde bulunuyor. Pek çok uzman asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 20-26 arasında zam bekliyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında bir araya gelmesiyle belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Normalde komisyon 3 kez bir araya geliyor. Geçtiğimiz senelerde asgari ücret 2. Toplantının sonunda belirlenmişti.