Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 2026 Asgari Ücret Zam Tahminleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 15:05

Yeni yıl için geri sayım başlarken en merak edilen konuların başın zamlar geliyor. Milyonlarca çalışan her sene asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. 2026'ya adım adım yaklaşırken de asgari ücret zammı kulisleri hareketlendirdi. '2026'da asgari ücret ne kadar olacak?', '2026 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusu gündemdekini yerini almaya başladı. Uzmanlardan ise tahminler art arda gelmeye başladı. İşte 2026 asgari ücret zam tahminleri

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 yılına geri sayım başladı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca vatandaş zamlar için nefesini tuttu. Her ocak-şubat ayı zam ayı alırken çalışanlar asgari ücret zammını merak ediyor. 2026 yaklaşırken asgari ücret zam gündemi de hareketlendi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlardan art arda tahminler geldi.

2026 Asgari Ücret Zam Tahminleri

Özgür Erdursun 2026 Asgari Ücret Zam Tahmini

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, geçtiğimiz senelerde asgari ücret zamlarını nokta atışı tahminlerle bilmesiyle tanınıyor.

Erdursun, 2026 asgari ücret zammı için beklediği net oranı açıkladı. Erdursun yaptığı açıklamalarda asgari ücrete en az yüzde 20 zam beklediğini dile getirdi. 

Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

Asgari ücret şu anda 22.104 TL. Eğer asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

İsa Karakaş 2026 Asgari Ücret Zam Tahmini

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zam tahminini paylaştı. 

Açlık sınırının 27 bin TL’yi aştığını söyleyen Karakaş, net oran vermekten kaçındı. Karakaş, “2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz” dedi. 

Uzman isim “Türk-İş’in açıkladığı bekâr bir işçinin yaşama maliyeti olan 34 bin 981 TL’dir. Bu rakamla mevcut asgari ücret arasındaki fark bugün itibarıyla 12 bin 877 TL’dir. Yani bu rakamın yüzde 63’üne denk gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den “Asgari ücrete yüzde 20 zam” iddiası.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret zammına dair konuştu. Özel, hükümetin yüzde 20 zam hazırlığında olduğunu iddia etti. CHP lideri, “Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin lira, 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar' ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Zammına Dair Merak Edilenler!

2025 Asgari Ücret Ne Kadar?

2025 yılı asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. 

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 asgari ücretin henüz ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kararını aralık ayının sonunda verecek. 

2026 Asgari Ücret Zammı Nasıl Olacak?

Asgari ücret zammına dair resmi açıklama yok. Ancak uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirerek yorum ve tahminlerde bulunuyor. Pek çok uzman asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 20-26 arasında zam bekliyor. 

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında bir araya gelmesiyle belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Normalde komisyon 3 kez bir araya geliyor. Geçtiğimiz senelerde asgari ücret 2. Toplantının sonunda belirlenmişti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
