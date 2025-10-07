onedio
Özgür Özel'den 2026 Asgari Ücret Zammı İçin Yüzde 20 İddiası: Net Rakamı Açıkladı!

Özgür Özel'den 2026 Asgari Ücret Zammı İçin Yüzde 20 İddiası: Net Rakamı Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2025 - 15:17

'2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor ve ortaya farklı iddialar atılıyor. Tartışmalar ve iddialar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önemli bir iddia geldi. Özel, zammın yüzde 20 olacağını iddia etti.

"2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu şimdiden tartışılmaya ve merak edilmeye başlandı.

2025 yılının sonuna yaklaşırken, '2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? 2026 yılında asgari ücret kaç TL olacak?' soruları da zihinleri meşgul etmeye başladı. Zamla ilgili kulisler kamuoyuna yansımaya başlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önemli bir iddia geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'iktidarın 2026 asgari ücret planını' işaret ederek rakam ve oran verdi.

Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar' diyen CHP lideri Özel, sözlerinin devamında rakam verdi ve 'Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar. Erdoğan dün utanmadan sıkılmadan çıkıp diyor ki; 'kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi.' Asgari ücrete yüzde 20 zam hedeflenen yerde yüzde yüksek faize savaş ilan ediyoruz. Vatandaşın sırtından bunları söküp atacağız.' ifadelerini kullandı.

