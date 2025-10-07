onedio
“Derste Arkadaşımı Nasıl Öldürürüm?” 13 Yaşındaki Çocuk, ChatGPT’ye Sorduğu Sorudan Dakikalar Sonra Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 13:02 Son Güncelleme: 07.10.2025 - 13:17

Florida'daki bu 13 yaşındaki gencin 'şaka' diye yaptığı şey, yapay zeka destekli bir takip sistemi sayesinde anında polisin masasına düştü ve olaylar zinciri başladı. 13 yaşındaki çocuk okul bilgisayarından ChatGPT’ye girerek 'Dersin ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?' sorusunu sordu ve dakikalar sonra polis tarafından gözaltına alındı. 

Kaynak: https://ca.news.yahoo.com/13-old-arre...
13 yaşındaki çocuğun ChatGPT’ye sorduğu soru başına büyük bela açtı!

ABD’nin Florida eyaletinde bir ortaokulda yaşanan olay, hem teknolojinin ulaştığı noktayı hem de ülkedeki okul güvenliği konusundaki paranoyayı gözler önüne serdi. Southwestern Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki bir öğrenci, ders sırasında okulun bilgisayarından OpenAI'nin ChatGPT'sine girip akıllara durgunluk veren bir soru yazdı: 'Dersin ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?'

Bu cümlenin ChatGPT’ye yazıldığı anda okul cihazlarına kurulu olan yapay zeka destekli bir izleme sistemi alarm vermeye başladı. Gaggle isimli bu uygulama, öğrencinin kendine veya başkalarına yönelik endişe verici davranışlarını anında tespit etmek üzere programlanmış bir sistem.

Sistem anında okul polisine uyarı gönderdi ve memurlar 13 yaşındaki öğrenciyi gözaltına aldı.

13 yaşındaki çocuk, polise verdiği ifadede bir arkadaşına 'sadece takıldığını' yani “şaka yaptığını' iddia etse de, ne okul yönetimi ne de polis bu durumu bir çocuk şakası olarak değerlendirmedi. Özellikle de Marjory Stoneman Douglas Lisesi katliamının yaşandığı Florida'da, 17 kişinin hayatını kaybettiği o kabus akıllardayken, kimsenin böyle bir riski alması da beklenemezdi.

Polis memurları ilk ifadesinden sonra 13 yaşındaki çocuğu tutukladı ve bölge hapishanesine sevk etti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Alb Alb

CIA bizi takip ediyormus demekki. Muhittin Topalak from Kazlıçeşme

umut

zaten 7/24 takipteyiz telefonların bataryası neden çıkmıyor neden eSIM geçiyoruz sanıyorsun

maestro__

Bizim okullarımızda da sistem bozukluğu ve ahlâkî çürüme üst noktada. okul yönetimi zorbalığın önüne geçemiyor, (zorbalığı bu raddeye getiren okul yonetimi v... Devamını Gör

FenerBuse 1907

demek ki ne konuşsak inceleme yapılıyor hiç güvenli değil

Mert

Okuduğundan bunu mu anladın