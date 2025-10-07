“Derste Arkadaşımı Nasıl Öldürürüm?” 13 Yaşındaki Çocuk, ChatGPT’ye Sorduğu Sorudan Dakikalar Sonra Tutuklandı
Kaynak: https://ca.news.yahoo.com/13-old-arre...
Florida'daki bu 13 yaşındaki gencin 'şaka' diye yaptığı şey, yapay zeka destekli bir takip sistemi sayesinde anında polisin masasına düştü ve olaylar zinciri başladı. 13 yaşındaki çocuk okul bilgisayarından ChatGPT’ye girerek 'Dersin ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?' sorusunu sordu ve dakikalar sonra polis tarafından gözaltına alındı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13 yaşındaki çocuğun ChatGPT’ye sorduğu soru başına büyük bela açtı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sistem anında okul polisine uyarı gönderdi ve memurlar 13 yaşındaki öğrenciyi gözaltına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
CIA bizi takip ediyormus demekki. Muhittin Topalak from Kazlıçeşme
zaten 7/24 takipteyiz telefonların bataryası neden çıkmıyor neden eSIM geçiyoruz sanıyorsun
Bizim okullarımızda da sistem bozukluğu ve ahlâkî çürüme üst noktada. okul yönetimi zorbalığın önüne geçemiyor, (zorbalığı bu raddeye getiren okul yonetimi v... Devamını Gör
demek ki ne konuşsak inceleme yapılıyor hiç güvenli değil
Okuduğundan bunu mu anladın