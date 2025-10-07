ABD’nin Florida eyaletinde bir ortaokulda yaşanan olay, hem teknolojinin ulaştığı noktayı hem de ülkedeki okul güvenliği konusundaki paranoyayı gözler önüne serdi. Southwestern Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki bir öğrenci, ders sırasında okulun bilgisayarından OpenAI'nin ChatGPT'sine girip akıllara durgunluk veren bir soru yazdı: 'Dersin ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?'

Bu cümlenin ChatGPT’ye yazıldığı anda okul cihazlarına kurulu olan yapay zeka destekli bir izleme sistemi alarm vermeye başladı. Gaggle isimli bu uygulama, öğrencinin kendine veya başkalarına yönelik endişe verici davranışlarını anında tespit etmek üzere programlanmış bir sistem.