Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan İsim Sırra Kadem Bastı, Kimse Ulaşamıyor!

The Guardian'ın aktardığına göre, 2025 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanlarından biri olan Fred Ramsdell’e ulaşılamıyor. Ünlü bilim insanı Fred Ramsdell’in Nobel Ödülü kazandığını tüm dünya biliyor, fakat henüz kendisinin haberi yok!

Neyse ki endişelenecek bir durum olmadığı tahmin ediliyor.

Ramsdell’in, cep telefonunun çekmediği bir bölgede doğa yürüyüşünde olduğu düşünülüyor. Idaho'nun dağlık kesimlerinde olduğu tahmin edilen Ramsdell’in 'dijital detoks' yaptığı için telefonundan uzak kaldığı düşünülüyor.

Nobel Komitesi Sekreteri Thomas Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor.' açıklamasında bulundu. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone ise “Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantalı geziye çıkmış olabilir” açıklamasını yaptı.