Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan İsim Sırra Kadem Bastı, Kimse Ulaşamıyor!

Dilara Bağcı
07.10.2025 - 10:53

2025 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri 'bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyen mekanizmaları' keşfeden Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi oldu. 

Fakat Nobel Tıp Ödülü'nün yeni sahibi Fred Ramsdell'e kimse ulaşamıyor. Ünlü bilim insanı resmen sırra kadem bastı.

Kaynak: The Guardian

The Guardian'ın aktardığına göre, 2025 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanlarından biri olan Fred Ramsdell’e ulaşılamıyor. Ünlü bilim insanı Fred Ramsdell’in Nobel Ödülü kazandığını tüm dünya biliyor, fakat henüz kendisinin haberi yok!

Neyse ki endişelenecek bir durum olmadığı tahmin ediliyor.

Ramsdell’in, cep telefonunun çekmediği bir bölgede doğa yürüyüşünde olduğu düşünülüyor. Idaho'nun dağlık kesimlerinde olduğu tahmin edilen Ramsdell’in 'dijital detoks' yaptığı için telefonundan uzak kaldığı düşünülüyor.

Nobel Komitesi Sekreteri Thomas Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor.' açıklamasında bulundu. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone  ise “Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantalı geziye çıkmış olabilir” açıklamasını yaptı.

Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte bağışıklık sistemi üzerine önemli keşiflerde bulundu. 

Nobel Tıp Ödülü açıklandığında, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

'Vücudun güçlü bağışıklık sistemi düzenlenmelidir, aksi takdirde kendi organlarımıza saldırabilir. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminin vücuda zarar vermesini önleyen periferik bağışıklık toleransı ile ilgili çığır açıcı keşiflerinden dolayı 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldüler.'

