Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan İsim Sırra Kadem Bastı, Kimse Ulaşamıyor!
2025 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri 'bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyen mekanizmaları' keşfeden Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi oldu.
Fakat Nobel Tıp Ödülü'nün yeni sahibi Fred Ramsdell'e kimse ulaşamıyor. Ünlü bilim insanı resmen sırra kadem bastı.
Kaynak: The Guardian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nobel Tıp Ödülü'nün yeni sahibine ulaşılamıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramsdell, bağışıklık sistemi üzerine yaptığı önemli keşiflerle bu seneki Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın