Almanya’ya Göç Nasıl Yapılır? Almanya’da Çalışmak İsteyenler İçin Yeni Sistem: Çalış ve Kal Ajansı

Ali Can YAYCILI
07.10.2025 - 09:39

Almanya, yabancı uzmanların ülkeye gelişini hızlandırmak için dijital ajans kurmaya hazırlanıyor. Deutsch Welle’de yer alan habere göre; Yeni sistemle bürokratik engeller azaltılacak, işverenler açık pozisyonları daha hızlı doldurabilecek.

Peki Almanya’da en çok açık pozisyon hangi iş alanında var? Almanya’da çalışmak için hangi meslek gruplarından olmak gerekiyor?

Kaynak: https://www.dw.com/tr/almanya-nitelik...
Almanya'da iş ve ekonomi dünyası, uzun süredir istihdam açığını kapatmaya çalışıyor ancak bürokratik engeller işleri çok yavaşlatıyor.

Yurt dışından Almanya’ya çalışmaya gitmek isteyenler de bu bürokratik zorluklar nedeniyle iş bulmakta oldukça zorlanıyor. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem başlıyor. Almanya Çalışma Bakanlığı, süreçleri kolaylaştırmak ve yabancı nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini hızlandırmak amacıyla 'Çalış ve Kal Ajansı' (Work-and-Stay Agentur) adlı bir oluşumu hayata geçirme kararı aldı.

Çalışma Bakanlığı, sistemin bekleme sürelerini kısaltarak hem işverenlerin hem de çalışanların sürece daha hızlı erişmesini sağlayacağını belirtti.

Almanya’da hangi alanlarda işçi bulmakta zorluk yaşanıyor?

Almanya genelinde en büyük açık, sağlık ve bakım sektöründe yaşanıyor. Yaşlı bakım merkezleri, hastaneler ve rehabilitasyon kurumları on binlerce hemşire, hasta bakıcı ve yaşlı bakım uzmanı arıyor.

Sanayi ve teknoloji sektörlerinde de benzer bir tablo görülüyor. Makine, elektrik, inşaat ve mekatronik mühendisliği gibi alanlarda yetişmiş mühendis sayısının yetersiz kalması, üretimde verimliliği düşürüyor. 

Bilgi teknolojileri alanında ise yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanlarına yönelik talep hızla artarken, şu anda sektörde 100 bini aşkın pozisyonun boş olduğu tahmin ediliyor.

Eğitim ve çocuk bakımı alanında da personel eksikliği dikkat çekiyor. Anaokulları ve eğitim kurumları öğretmen bulmakta zorlanırken, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde kamyon sürücüsü ve depo personeli ihtiyacı giderek büyüyor. Zanaatkâr mesleklerde, elektrikçi, tesisatçı, marangoz, kaynakçı ve duvar ustası gibi alanlarda, yaklaşık 250 bin kişilik açık olduğu belirtiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
