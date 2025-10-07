Almanya’ya Göç Nasıl Yapılır? Almanya’da Çalışmak İsteyenler İçin Yeni Sistem: Çalış ve Kal Ajansı

Yurt dışından Almanya’ya çalışmaya gitmek isteyenler de bu bürokratik zorluklar nedeniyle iş bulmakta oldukça zorlanıyor. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem başlıyor. Almanya Çalışma Bakanlığı, süreçleri kolaylaştırmak ve yabancı nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini hızlandırmak amacıyla 'Çalış ve Kal Ajansı' (Work-and-Stay Agentur) adlı bir oluşumu hayata geçirme kararı aldı.

Çalışma Bakanlığı, sistemin bekleme sürelerini kısaltarak hem işverenlerin hem de çalışanların sürece daha hızlı erişmesini sağlayacağını belirtti.