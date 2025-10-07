Almanya’ya Göç Nasıl Yapılır? Almanya’da Çalışmak İsteyenler İçin Yeni Sistem: Çalış ve Kal Ajansı
Kaynak: https://www.dw.com/tr/almanya-nitelik...
Almanya, yabancı uzmanların ülkeye gelişini hızlandırmak için dijital ajans kurmaya hazırlanıyor. Deutsch Welle’de yer alan habere göre; Yeni sistemle bürokratik engeller azaltılacak, işverenler açık pozisyonları daha hızlı doldurabilecek.
Peki Almanya’da en çok açık pozisyon hangi iş alanında var? Almanya’da çalışmak için hangi meslek gruplarından olmak gerekiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da iş ve ekonomi dünyası, uzun süredir istihdam açığını kapatmaya çalışıyor ancak bürokratik engeller işleri çok yavaşlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’da hangi alanlarda işçi bulmakta zorluk yaşanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın