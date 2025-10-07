Ünlü Yazar J.K. Rowling'in "Filistin" Paylaşımına Yetişkin Film Oyuncusu Mia Khalifa'dan Küfürlü Yanıt

İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı zulüm aylardır kesintisiz devam ediyor. Son olarak küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktı. Fakat İsrail, onlarca ülkeden gelen gönüllü isimlere de izin vermedi. Tüm dünyanın tepkisini çekmeye başlayan İsrail'e yönelik tartışmalar ise sürüyor.

Harry Potter serisinin yazarı, ünlü isim J.K. Rowling ise İsrail'e destek olan bir paylaşımda bulundu. J.K. Rowling'e cevap veren isim de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.