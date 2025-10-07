onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Yazar J.K. Rowling'in "Filistin" Paylaşımına Yetişkin Film Oyuncusu Mia Khalifa'dan Küfürlü Yanıt

Ünlü Yazar J.K. Rowling'in "Filistin" Paylaşımına Yetişkin Film Oyuncusu Mia Khalifa'dan Küfürlü Yanıt

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 08:51

İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı zulüm aylardır kesintisiz devam ediyor. Son olarak küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktı. Fakat İsrail, onlarca ülkeden gelen gönüllü isimlere de izin vermedi. Tüm dünyanın tepkisini çekmeye başlayan İsrail'e yönelik tartışmalar ise sürüyor.

Harry Potter serisinin yazarı, ünlü isim J.K. Rowling ise İsrail'e destek olan bir paylaşımda bulundu. J.K. Rowling'e cevap veren isim de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling sosyal medya hesabından İsrail destekçisi bir paylaşımda bulundu.

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling sosyal medya hesabından İsrail destekçisi bir paylaşımda bulundu.

Nick Cohen'in 'Sol neden antisemitizmi olduğu gibi adlandırmıyor?' başlıklı yazısını X hesabından paylaşan J.K. Rowling, yazının Filistin yanlısı göstericiler 24 saat bile olsa ara veremediler. Eski sloganları atıp, zor soruları geçiştiriyorlardı. ‘İntifada'yı küreselleştirin’ diye bağırıyorlardı. Bu, Manchester'da Yahudileri öldürmek anlamına mı geliyor?”  kısmını alıntıladı. 

J.K. Rowling'e tepkiler yükselirken 'İsrail çocukları öldürmeye 1 saat bile ara veremedi.' yorumları yapıldı.

J.K. Rowling'e tepki gösteren isimlerden biri de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.

J.K. Rowling'e tepki gösteren isimlerden biri de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.

Mia Khalifa, Rowling'in tweetini alıntılayarak küfürlü bir cevap verdi. Daha önce de Hamas'ı desteklediği için gündem olan isim, Playboy'dan kovulmuştu. Khalifa, İsrail'in saldırılarına yönelik “Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman apartheidin yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir.' paylaşımında bulunmuştu.

Khalifa bu kez de "kapa çeneni ... " şeklinde paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

Khalifa bu kez de "kapa çeneni ... " şeklinde paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.
twitter.com

Öte yandan Rowling ise bir süre önce tarafını belli etmişti.

Öte yandan Rowling ise bir süre önce tarafını belli etmişti.
twitter.com

İsrail hükümeti, 12 yaşındaki Harry Potter hayranı bir kızın Hamas tarafından kaçırıldığını iddia etmiş ve kızın başına gelenleri duyurması için serinin yazarından yardım istemişti. Rowling de bir gönderiyle “Çocuk kaçırmak alçakça ve tamamen haksız bir eylemdir. Belli sebeplerden ötürü, bu resim beni derinden etkiledi. Noya ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehineler en kısa zamanda sağ salim ailelerine kavuşmalarını dilerim” açıklamasını yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
9
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın