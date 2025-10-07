Ünlü Yazar J.K. Rowling'in "Filistin" Paylaşımına Yetişkin Film Oyuncusu Mia Khalifa'dan Küfürlü Yanıt
İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı zulüm aylardır kesintisiz devam ediyor. Son olarak küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktı. Fakat İsrail, onlarca ülkeden gelen gönüllü isimlere de izin vermedi. Tüm dünyanın tepkisini çekmeye başlayan İsrail'e yönelik tartışmalar ise sürüyor.
Harry Potter serisinin yazarı, ünlü isim J.K. Rowling ise İsrail'e destek olan bir paylaşımda bulundu. J.K. Rowling'e cevap veren isim de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling sosyal medya hesabından İsrail destekçisi bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
J.K. Rowling'e tepki gösteren isimlerden biri de eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa oldu.
Khalifa bu kez de "kapa çeneni ... " şeklinde paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan Rowling ise bir süre önce tarafını belli etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın