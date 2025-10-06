İsrail Yoksa Biz de Yokuz! Almanya Başbakanı Merz’den Eurovision Tehdidi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision şarkı yarışmasından men edilmesi halinde ülkesinin de gönüllü olarak yarışmadan çekilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım ayında tüm katılımcı ülkelerin yapacağı toplantı ile İsrail’in yarışmada yer alıp almayacağını karar verecek.
Eurovision, 16 Mayıs 2026 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.
