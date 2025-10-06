İsrail Yoksa Biz de Yokuz! Almanya Başbakanı Merz’den Eurovision Tehdidi

Eurovision şarkı yarışmasına aylar olmasına rağmen İsrail’in katılımı tepki çekmeye başladı. İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya gibi ülkeler, İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki göstererek yarışmada yer almaması gerektiğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise tam tersi bir açıklamada bulundu. Merz, kamu televizyonu ARD'de yayınlanan 'Caren Miosga' adlı programda İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunarak, ihracın tartışılmasının bile 'bir skandal' olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini savundu.