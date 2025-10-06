Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: Saldırıyı Düzenleyenler Yakalandı
Ankara’da uğradığı silahlı saldırda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetinde kısa süreliğine tutuklu olarak yargılanan ve sonrasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlanan Avukat Serdar Öktem akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Avukat Serdar Öktem’e saldırı düzenleyen zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nin çalışmaları sonrasında yakalandığı öğrenildi.
İstanbul bugün akşam saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu.
Gazeteci Ceylan Sever ise Serdar Öktem’in adliye binasında bile korumalar tarafından sıkı şekilde korunduğunu yazdı.
