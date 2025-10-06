onedio
Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: Saldırıyı Düzenleyenler Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 19:28

Ankara’da uğradığı silahlı saldırda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetinde kısa süreliğine tutuklu olarak yargılanan ve sonrasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlanan Avukat Serdar Öktem akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Avukat Serdar Öktem’e saldırı düzenleyen zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nin çalışmaları sonrasında yakalandığı öğrenildi.

İstanbul bugün akşam saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu.

Yargı camiasının tanınan isimlerinden Avukat Serdar Öktem, ofisinin de bulunduğu Şişli’deki Büyükdere Caddesi’nde seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Serdar Öktem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırıyı düzünleyen kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Serdar Öktem’in ölümüne neden olan saldırganların İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nin yaptığı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalandığını açıkladı.

Gazeteci Ceylan Sever ise Serdar Öktem’in adliye binasında bile korumalar tarafından sıkı şekilde korunduğunu yazdı.

twitter.com

'Avukat Serdar Öktem hakkında küçük bir dipnot: Geçen gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gördüm. 2-3 koruması vardı. Korumaları Öktem adliyeden çıkarken gayet korunaklı davranıyordu. Kendisini çevrelemişlerdi. Adliye en güvenli yerdir sonuçta aranmadan kimse giremiyor. Adliyenin daha içerisindeyken korumaların bu tavrı adliye muhabiri arkadaşlarımla dikkatimizi çekmişti. Korumaların hareketleri Serdar Öktem’i fark etmemize neden olmuştu.“

İçişleri Bakanlığı'ndan zanlılarla ilgili açıklama 👇

twitter.com

'Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'

