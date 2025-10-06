onedio
Avukat Serdar Öktem’e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
06.10.2025 - 17:12

Sinan Ateş cinayeti kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’de bulunan ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Avukat Öktem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Serdar Öktem İstanbul’da uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

İstanbul Şişli’deki Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde silahlı saldırının hedefi olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. Polis ise uzun namlulu silahlarla saldırıyı düzenleyen 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avukat Serdar Öktem, Ankara’da silahlı saldırı sonrasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetinde kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın olay yerinden paylaştığı görüntüler 👇

