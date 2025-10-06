Avukat Serdar Öktem’e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti
Sinan Ateş cinayeti kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’de bulunan ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Avukat Öktem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
MHP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Serdar Öktem İstanbul’da uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın olay yerinden paylaştığı görüntüler 👇
Su testisi su yolunda kırılır.Dem dağdaki eşkıyanın yuvası kankaları Mhp şehirdeki eşkiyaların yuvası
Teksas daha güvenli
Ben MHP'nin 2-3 hafta sonra bir kınama yazısı yayınlayarak gerekli tepkiyi vereceğini düşünüyorum.
Bu çok ağır olmaz mı 🙄