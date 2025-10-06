Sinan Ateş Cinayet Davasıyla Tanınan Serdar Öktem Kimdir? Serdar Öktem Kimin Avukatı?
Sinan Ateş cinayetine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve bir süre hapis yatan Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. 'Avukat Serdar Öktem kimdir, kimin avukatı ve Avukat Serdar Öktem öldü mü?' soruları merak edilmeye başlandı. Hayatını kaybettiği öğrenilen Serdar Öktem hakkında tüm merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Serdar Öktem Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Öktem Kimin Avukatı?
Serdar Öktem Neden Sinan Ateş Davasında Hapis Cezası Aldı, Hapis Yattı?
Serdar Öktem Ofisinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı, Hayatını Kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın