Sinan Ateş Cinayet Davasıyla Tanınan Serdar Öktem Kimdir? Serdar Öktem Kimin Avukatı?

Sinan Ateş Cinayet Davasıyla Tanınan Serdar Öktem Kimdir? Serdar Öktem Kimin Avukatı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.10.2025 - 17:21

Sinan Ateş cinayetine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve bir süre hapis yatan Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. 'Avukat Serdar Öktem kimdir, kimin avukatı ve Avukat Serdar Öktem öldü mü?' soruları merak edilmeye başlandı. Hayatını kaybettiği öğrenilen Serdar Öktem hakkında tüm merak edilenler...

Avukat Serdar Öktem Kimdir?

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava ile tanınan Avukat Serdar Öktem, bu soruşturma kapsamında bir süre tutuklu yargılanmıştı. 

2023 genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili adayları arasında yer alan Serdar Öktem, özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dosya ve soruşturmalarda ön planda yer aldı.

Serdar Öktem Kimin Avukatı?

Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep’in Gülsuyu davasında avukatlığını üstlenmişti. Ayrıca MHP'nin çeşitli davalarında sanık ya da avukat olarak yer aldığı biliniyor.

Serdar Öktem Neden Sinan Ateş Davasında Hapis Cezası Aldı, Hapis Yattı?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Öktem, Sinan Ateş davasında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan yargılandı. Öktem bir süre hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Serdar Öktem Ofisinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı, Hayatını Kaybetti.

Serdar Öktem'in ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradığı bildiriliyor.

'Serdar Öktem Öldü mü?' sorusu merak edilirken, Öktem'in hayatını kaybettiği iddialar arasında bulunuyor. Gazeteci Ceylan Sever, Serdar Öktem'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
