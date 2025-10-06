onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MEB’ten Gazze Genelgesi: 7 Ekim’de Tüm Okullarda Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek

MEB’ten Gazze Genelgesi: 7 Ekim’de Tüm Okullarda Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 17:35

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ildeki tüm okullara gönderilen genelgede, 7 Ekim Salı günü Filistin’de yaşananlara farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenmesi talimatı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail, son olarak Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda müdahale etmiş ve aktivistleri gözaltına almıştı.

İsrail, son olarak Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda müdahale etmiş ve aktivistleri gözaltına almıştı.

Tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’deki milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum eden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planını kabul ettiğini duyurmuş ancak Gazze üzerindeki baskısını azaltmamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ildeki okullara genelge gönderildi ve Filistin için farkındalık etkinleri düzenlenmesi talimatı verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
80
60
13
9
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın