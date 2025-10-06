MEB’ten Gazze Genelgesi: 7 Ekim’de Tüm Okullarda Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ildeki tüm okullara gönderilen genelgede, 7 Ekim Salı günü Filistin’de yaşananlara farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenmesi talimatı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail, son olarak Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda müdahale etmiş ve aktivistleri gözaltına almıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın