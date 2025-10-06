MEB’ten Gazze Genelgesi: 7 Ekim’de Tüm Okullarda Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek

Tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’deki milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum eden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planını kabul ettiğini duyurmuş ancak Gazze üzerindeki baskısını azaltmamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ildeki okullara genelge gönderildi ve Filistin için farkındalık etkinleri düzenlenmesi talimatı verildi.