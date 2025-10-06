"Hayasızca Hareketler" Gerekçesiyle Manifest Üyelerinin 1 Yıla Kadar Hapsi İstendi
18 yaş üstü konserinin ardından Manifest üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, konser görüntüleri yasaklanmıştı. Manifest üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla Manifest grubu üyelerinin 1 yıla kadar hapsi istendi.
Detaylar geliyor...
Manifest grubunun 18 yaş üstü izleyicilere özel konserine soruşturma başlatılmıştı.
Manifest grubu üyeleri ve sahnede şarkılara eşlik eden Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
