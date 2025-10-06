onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Hayasızca Hareketler" Gerekçesiyle Manifest Üyelerinin 1 Yıla Kadar Hapsi İstendi

"Hayasızca Hareketler" Gerekçesiyle Manifest Üyelerinin 1 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.10.2025 - 16:22

18 yaş üstü konserinin ardından Manifest üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, konser görüntüleri yasaklanmıştı. Manifest üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla Manifest grubu üyelerinin 1 yıla kadar hapsi istendi.

Detaylar geliyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest grubunun 18 yaş üstü izleyicilere özel konserine soruşturma başlatılmıştı.

Manifest grubunun 18 yaş üstü izleyicilere özel konserine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürerken Manifest üyelerine yurt dışı çıkış yasağı verilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmışlardı. Görüntülere de erişim engeli getirilmişti. 

Manifest konserindeki görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Manifest grubu üyeleri ve sahnede şarkılara eşlik eden Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Manifest grubu üyeleri ve sahnede şarkılara eşlik eden Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede şu ifadelere yer verildi:

'Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin olay tarihi olan 06/09/2025 günü Şişli Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri ve bahsi geçen konser esnasında her birinin katıldığı dans şovu gerçekleştirdikleri, dosya kapsamında bulunan konsere ait CD ve 09/09/2025 tarihli görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğunun, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, yine suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı hususu birlikte nazara alındığında sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin TCK’nun 225/1 maddesinde düzenlenen “Teşhircilik yapmak” suretiyle Hayasızca Hareketler suçuna vücut verdiği anlaşılmakla;

Delillerin takdir ve değerlendirmesi mahkemenize ait olmak üzere, şüphelilerin Mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak;1-Eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerince her bir şüphelinin ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA,2-İşlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle 5237 sayılı TCK 53. Maddesi uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMALARINA,__3-CMK 325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin şüpheliler üzerinde bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. '

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
17
12
4
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın