"Hayasızca Hareketler" Gerekçesiyle Manifest Üyelerinin 1 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede şu ifadelere yer verildi:

'Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin olay tarihi olan 06/09/2025 günü Şişli Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri ve bahsi geçen konser esnasında her birinin katıldığı dans şovu gerçekleştirdikleri, dosya kapsamında bulunan konsere ait CD ve 09/09/2025 tarihli görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğunun, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, yine suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı hususu birlikte nazara alındığında sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin TCK’nun 225/1 maddesinde düzenlenen “Teşhircilik yapmak” suretiyle Hayasızca Hareketler suçuna vücut verdiği anlaşılmakla;

Delillerin takdir ve değerlendirmesi mahkemenize ait olmak üzere, şüphelilerin Mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak;1-Eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerince her bir şüphelinin ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA,2-İşlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle 5237 sayılı TCK 53. Maddesi uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMALARINA,__3-CMK 325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin şüpheliler üzerinde bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. '