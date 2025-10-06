Kedi Cezve'nin Katilinin Cezası Belli Oldu: Üst Sınırdan Hapis Cezası!
Cezve isimli kedinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün görüldü. İstanbul Başakşehir’de ağustos ayında binanın içine soktuğu kediyi katleden Burak Alan hakim karşısında çıktı. Cezve’nin katili 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Cezve’ isimli kedi, ağustos ayında Burak Alan tarafından katledildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katil Burak Alan'a üst sınırdan ceza.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın