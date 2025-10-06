onedio
Kedi Cezve'nin Katilinin Cezası Belli Oldu: Üst Sınırdan Hapis Cezası!

Kedi Cezve'nin Katilinin Cezası Belli Oldu: Üst Sınırdan Hapis Cezası!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 14:59

Cezve isimli kedinin öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün görüldü. İstanbul Başakşehir’de ağustos ayında binanın içine soktuğu kediyi katleden Burak Alan hakim karşısında çıktı. Cezve’nin katili 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

‘Cezve’ isimli kedi, ağustos ayında Burak Alan tarafından katledildi.

‘Cezve’ isimli kedi, ağustos ayında Burak Alan tarafından katledildi.

Olay ağustos ayında İstanbul Başakşehir’de meydana geldi. Siteye tadilat için gelen inşaat işçisi Burak Alan, ilk önce binanın önünde Cezve isimli kediyi sevecekmiş gibi davrandı. Kediyi kucağına alan Burak Alan, apartmana girerek kediye işkence uyguladı. Cezve isimli kediyi katleden Burak Alan’a tepki çığ gibi büyümüştü.

Katil Burak Alan'a üst sınırdan ceza.

Katil Burak Alan'a üst sınırdan ceza.

Davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Burak Alan hakkında karar çıktı. Tutuklu yargılanan Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

87
14
2
2
1
1
0
