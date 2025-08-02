onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Başakşehir’de Cezve İsimli Kedi Öldürüldü: X Kullanıcıları Yaşananlara İsyan Etti!

Başakşehir’de Cezve İsimli Kedi Öldürüldü: X Kullanıcıları Yaşananlara İsyan Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 14:31

Hayvana şiddet son bulmuyor. Hayvanları koruyacak etkili yasanın olmaması, şiddet faillerine ödül gibi cezalar her geçen gün katliamları artırıyor. Şiddetin adresi bu kez İstanbul Başakşehir oldu. Başakşehir’de bir siteye tadilat için giden Burak Alan isimli kişi, bina içine soktuğu kediyi katletti. Burak Alan isimli katil tutuklandı. ‘Cezve’ isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı ise yaşananlara isyan etti. Sosyal medyada vatandaşlar ise caydırıcı cezaların olmamasına tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Cezve' isimli kedi katledildi!

'Cezve' isimli kedi katledildi!

Olay saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki tadilata gelen inşaat işçisi Burak Alan, çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Kediyle binanın içine gelen Alan, burada kediye dakikalarca şiddet uyguladı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Site sakinleri kedinin sahibi Serap Daşçı’ya haber verdi. Şikayet üzerine ‘Cezve’ isimli kedinin katili Burak Alan tutuklandı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır.'

Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı ise yaşananlara isyan etti:

Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı ise yaşananlara isyan etti:

'Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim. 

Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor. Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim.'

👇🏻

Sosyal medyada Cezve'nin öldürülmesine, hayvanları koruyacak etkili bir yasanın olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi:

Sosyal medyada Cezve'nin öldürülmesine, hayvanları koruyacak etkili bir yasanın olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
26
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın