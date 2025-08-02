Başakşehir’de Cezve İsimli Kedi Öldürüldü: X Kullanıcıları Yaşananlara İsyan Etti!
Hayvana şiddet son bulmuyor. Hayvanları koruyacak etkili yasanın olmaması, şiddet faillerine ödül gibi cezalar her geçen gün katliamları artırıyor. Şiddetin adresi bu kez İstanbul Başakşehir oldu. Başakşehir’de bir siteye tadilat için giden Burak Alan isimli kişi, bina içine soktuğu kediyi katletti. Burak Alan isimli katil tutuklandı. ‘Cezve’ isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı ise yaşananlara isyan etti. Sosyal medyada vatandaşlar ise caydırıcı cezaların olmamasına tepki gösterdi.
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'Cezve' isimli kedi katledildi!
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Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı ise yaşananlara isyan etti:
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Sosyal medyada Cezve'nin öldürülmesine, hayvanları koruyacak etkili bir yasanın olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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