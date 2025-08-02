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Adana'da Düşen Uçağın Arkasından Evlilik Teklifi Çıktı: Uçağın Düşme Anı ve Yaşananlar Kamerada

Adana'da Düşen Uçağın Arkasından Evlilik Teklifi Çıktı: Uçağın Düşme Anı ve Yaşananlar Kamerada

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 13:27

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde dün (1 Ağustos Cuma) eğitim uçağı düştü. Kazada pilot ve içinde bulunan bir yolcu ağır yaralandı. Düşen uçağa dair detaylar da ortaya çıktı. Kaza anları ortaya çıkarken pistte bekleyen kişinin telsizle havadaki kız arkadaşı Şeyda Doğan'a evlilik teklif ettiği, Doğan'ın teklife 'Evet' diye karşılık vermesinden hemen sonra uçağın düştüğü görülüyor.

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Uçağın düşme anı kameralara böyle yansıdı:

Adana'da 1 Ağustos Cuma günü eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan pilot ve yolcu ağır yaralandı.

Adana'da 1 Ağustos Cuma günü eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan pilot ve yolcu ağır yaralandı.

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde Kelaynak Pisti'nde özel bir havacılık şirketine ait 'Ultra Light' sınıfı eğitim uçağı düştü. 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şeyda Doğan'ın, erkek arkadaşının hazırladığı evlilik teklifi için uçağa bindiği ortaya çıktı. 

Kayıtta, pistte bekleyen kişinin, telsizle havadaki kız arkadaşı Doğan'a evlilik teklif ettiği, Doğan'ın teklife 'Evet' diye karşılık vermesinden hemen sonra uçağın düştüğü görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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