Diyarbakır'da Tarihi Keşif! Mezarlıkta Davut Yıldızı Bulundu, Bölge Halkı Tedirgin Oldu

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, ihbarın ardından hızlıca bölgeye ulaştıklarını ve kazıya başladıklarını söyledi. Çelebi, “Mart ayının başında Ergani Jandarma Komutanlığı’ndan gelen bildirimle bölgede bir mozaik yapının bulunduğu bilgisini aldık. Aynı gün ekibimizle birlikte giderek yerinde ön incelemeyi yaptık. Ardından restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi ve antropologlardan oluşan uzman bir ekiple 11 Mart’ta kazı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 3 haftalık çalışmanın sonunda 35 metrekarelik bir mozaik alanı gün yüzüne çıkardık. Yapının Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülüyor” dedi.

Çalışmalar sırasında mozaik zeminde geometrik desenlerin yanı sıra, ortasında haç yer alan bir Davut Yıldızı motifi ve Antik Yunanca yazılmış altı satırlık bir yazıt bulunduğunu belirten Çelebi, bu zemin döşemesinin muhtemelen bir villaya ya da benzeri bir yapıya ait olduğunu ifade etti. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra, mozaiğin korunması için gerekli yazışmalar yapıldı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla alanın yerinde muhafaza edilmesine karar verildi.

Kazı alanının köy mezarlığı içinde bulunması nedeniyle, bölge halkı defin işlemleri konusunda endişe yaşadı. Bunun üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, yeni definlerin mozaikli alanın uzağında bir noktaya yapılmasına karar verdi. Geçici olarak başka bir yere defin yapılacak ve yeni bir mezarlık yeri belirlendikten sonra defin işlemleri oradan devam edecek. Mevcut alan ise artık tamamen koruma altında olacak.