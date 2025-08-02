Diyarbakır'da Tarihi Keşif! Mezarlıkta Davut Yıldızı Bulundu, Bölge Halkı Tedirgin Oldu
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Özbilek Mahallesi’nde 8 Mart’ta gerçekleşen bir defin sırasında, mezar kazısı sırasında tarihi mozaik kalıntılarına rastlandı. Mozaiklerin tarihi değer taşıdığını fark eden mahalle halkı, cenazeyi farklı bir alana defnedip durumu jandarmaya bildirdi. 35 metrekarelik mozaiğin üzerinde, içinde haç olan Davut Yıldızı ve 6 satırlık eski Yunan dilinde dilekçe yazısı ortaya çıkarıldı.
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Diyarbakır'da Bizans döneminden kalma Davut yıldızı ele geçirildi.
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Köylüler tedirgin oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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