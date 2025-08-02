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Diyarbakır'da Tarihi Keşif! Mezarlıkta Davut Yıldızı Bulundu, Bölge Halkı Tedirgin Oldu

Diyarbakır'da Tarihi Keşif! Mezarlıkta Davut Yıldızı Bulundu, Bölge Halkı Tedirgin Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 12:28

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Özbilek Mahallesi’nde 8 Mart’ta gerçekleşen bir defin sırasında, mezar kazısı sırasında tarihi mozaik kalıntılarına rastlandı. Mozaiklerin tarihi değer taşıdığını fark eden mahalle halkı, cenazeyi farklı bir alana defnedip durumu jandarmaya bildirdi. 35 metrekarelik mozaiğin üzerinde, içinde haç olan Davut Yıldızı ve 6 satırlık eski Yunan dilinde dilekçe yazısı ortaya çıkarıldı.

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Diyarbakır'da Bizans döneminden kalma Davut yıldızı ele geçirildi.

Diyarbakır'da Bizans döneminden kalma Davut yıldızı ele geçirildi.

Bölge güvenlik altına alındıktan sonra, Diyarbakır Müze Müdürlüğü yetkilileri olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ortaya çıkan mozaiklerin Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

Sürdürülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 35 metrekarelik bir alanın mozaik zeminle kaplı olduğu ve bu zeminde Davut Yıldızı içerisinde haç motifi ile birlikte, Antik Yunanca yazılmış altı satırlık bir dilekçe yer aldığı belirlendi. Alan, çalışmaların ardından koruma amaçlı brandalarla örtülerek çevresi güvenlik şeritleriyle çevrildi.

Köylüler tedirgin oldu.

Köylüler tedirgin oldu.

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, ihbarın ardından hızlıca bölgeye ulaştıklarını ve kazıya başladıklarını söyledi. Çelebi, “Mart ayının başında Ergani Jandarma Komutanlığı’ndan gelen bildirimle bölgede bir mozaik yapının bulunduğu bilgisini aldık. Aynı gün ekibimizle birlikte giderek yerinde ön incelemeyi yaptık. Ardından restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi ve antropologlardan oluşan uzman bir ekiple 11 Mart’ta kazı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 3 haftalık çalışmanın sonunda 35 metrekarelik bir mozaik alanı gün yüzüne çıkardık. Yapının Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülüyor” dedi.

Çalışmalar sırasında mozaik zeminde geometrik desenlerin yanı sıra, ortasında haç yer alan bir Davut Yıldızı motifi ve Antik Yunanca yazılmış altı satırlık bir yazıt bulunduğunu belirten Çelebi, bu zemin döşemesinin muhtemelen bir villaya ya da benzeri bir yapıya ait olduğunu ifade etti. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra, mozaiğin korunması için gerekli yazışmalar yapıldı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla alanın yerinde muhafaza edilmesine karar verildi.

Kazı alanının köy mezarlığı içinde bulunması nedeniyle, bölge halkı defin işlemleri konusunda endişe yaşadı. Bunun üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, yeni definlerin mozaikli alanın uzağında bir noktaya yapılmasına karar verdi. Geçici olarak başka bir yere defin yapılacak ve yeni bir mezarlık yeri belirlendikten sonra defin işlemleri oradan devam edecek. Mevcut alan ise artık tamamen koruma altında olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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