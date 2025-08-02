İstanbul Havalimanı'nda Saatlik 560 TL Ödeyerek Uyku Kapsülüne Giren Turistin Paylaşımı Gündem Oldu

İstanbul Havalimanı'nda uçuşunuzu beklerken uyku kapsüllerine girip uyuyabileceğinizi biliyor muydunuz? Uyku kapsüllerinde 1 saatlik uyumanın bedeli 12 euro yani 560 TL... Sosyal medyada uyku kapsüllerinde 2 saat vakit geçiren bir kullanıcının videosu gündem oldu. X kullanıcıları o videoya yorum yağdırdı.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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1 saatlik uyumanın bedeli 560 TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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