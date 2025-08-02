İstanbul Havalimanı'nda Saatlik 560 TL Ödeyerek Uyku Kapsülüne Giren Turistin Paylaşımı Gündem Oldu

2018 yılında hizmete giren İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri. Yerli ve yabancı turiste pek çok imkan sunan havalimanında uykusunu alamayanlar için de seçenek mevcut... İstanbul Havalimanı'nda saatliği 12 euro (yaklaşık 560 TL) olan uyku kapsülleri mevcut. Sosyal medyada 2 saatlik uyku kapsülü hizmetini satın alan bir kişi bu anları paylaştı. Videoya yorum yağdı.