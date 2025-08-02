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İstanbul Havalimanı'nda Saatlik 560 TL Ödeyerek Uyku Kapsülüne Giren Turistin Paylaşımı Gündem Oldu

İstanbul Havalimanı'nda Saatlik 560 TL Ödeyerek Uyku Kapsülüne Giren Turistin Paylaşımı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 11:29

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İstanbul Havalimanı'nda uçuşunuzu beklerken uyku kapsüllerine girip uyuyabileceğinizi biliyor muydunuz? Uyku kapsüllerinde 1 saatlik uyumanın bedeli 12 euro yani 560 TL... Sosyal medyada uyku kapsüllerinde 2 saat vakit geçiren bir kullanıcının videosu gündem oldu. X kullanıcıları o videoya yorum yağdırdı.

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

1 saatlik uyumanın bedeli 560 TL.

1 saatlik uyumanın bedeli 560 TL.

2018 yılında hizmete giren İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri. Yerli ve yabancı turiste pek çok imkan sunan havalimanında uykusunu alamayanlar için de seçenek mevcut... İstanbul Havalimanı'nda saatliği 12 euro (yaklaşık 560 TL) olan uyku kapsülleri mevcut. Sosyal medyada 2 saatlik uyku kapsülü hizmetini satın alan bir kişi bu anları paylaştı. Videoya yorum yağdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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