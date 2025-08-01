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X Kullanıcılarının Öğrenci Yurdunda Oda Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Kan Donduran Hikayeler

X Kullanıcılarının Öğrenci Yurdunda Oda Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Kan Donduran Hikayeler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 23:41

Her insan için üniversite yılları farklı bir yer taşır. Kaç yaşına gelirseniz gelin, öğrenci evinde arkadaşlarla yaptığınız sohbetleri, uykusuz geceleri ve özellikle sınav haftasında yaşanan 'sıçtın mavisi'ni görmeyi bile özlüyorsunuzdur. Eğer öğrenci yurdunda kaldıysanız, anlatmaya doyamayacağınız anılar hafızanıza kazınmıştır. Ev arkadaşı, oda arkadaşı bazen dost, bazen de düşman çıkabiliyor. X kullanıcılar, öğrenci yurdunda oda arkadaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. Anlatılanlar, okuyanların kanını donduracak türden.

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Her şey bu tweetle başladı...

Her şey bu tweetle başladı...
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'Ya KYK'nın fazla abartıldığını düşünüyorum. Aga yatıp kalkacağız, masamızda ders çalışacağız. Oda arkadaşı ile ters olmayalım yeterli. Baktık olmuyor dilekçe yazar odayı değiştiririz yani.'

'@siirtfstg' isimli kullanıcı ise oda arkadaşıyla yaşadıklarını anlattı. Okurken "Yok artık" diyeceğinize eminim...

'@siirtfstg' isimli kullanıcı ise oda arkadaşıyla yaşadıklarını anlattı. Okurken "Yok artık" diyeceğinize eminim...
twitter.com

'Oda arkadaşım beni takıntılı hale getirmişti ve görüp görebileceğiniz bütün kıskanç insanları unutun. Mesela diyordum ki 'A101’e Maybeline rimeli gelmiş gidip almalıyım'... Benden önce gidip kalan son üç rimeli de alıp 'istersen ben sana vereyim markette kalmamış' demişti.

Birisi gözlerimi övdüğü zaman onun yanında hemen 'yok ya gözleri değil götü güzel' diyip iltifatı suistimal ediyordu, bir ara sevgilimle odada görüntülü konuşuyordum o da yanımdaydı sevgilime demiştim ki 'suyum kalmadı su almaya gideceğim sevgilimde 'yok gece gece gitme sabah git 'deyip itiraz etmişti. 

Sabah olunca oda arkadaşım sanki bu olayı kendisi yaşamış gibi anlattı. O kadar şaşırmıştım ki tepki bile verememiştim. Sevgilime ismiyle değilde isimine yakın bir lakapla sesleniyordum o da aynı isimle sevgili yaptığında sevgilime seslendiğim lakapla sesleniyordu sevgilisine.

Bazı zamanlar uyandığımda yüzüme kitlenmiş şekilde görüyordum onu. Ve şöyle bir olay var konuştuğu herkesin numarasını bir deftere not almıştı hayatından çıksalar bile gizliden arayıp taciz ediyordu.'

Bir başka kullanıcının oda arkadaşı tecrübesi ise şöyleydi:

Bir başka kullanıcının oda arkadaşı tecrübesi ise şöyleydi:
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'Bizim odaya bir kız gelmişti, diğer oda arkadaşımı çok kıskanıyordu. Ne alsa yeminle ertesi gün aynısını aynı rengini kendisi alıyordu bir de yüzsüz gibi gösteriyordu. Bu diğer kız sürekli bana kıskanç kızın dedikodusunu yapıyodu. Ben bu kıskançla zaten mesafeliydim. 

En kötüsü de ne biliyo musunuz? Sonra bu ikisi çok yakın arkadaş oldu,dedikodusunu falan yapmayı kesti.Hiç umrumda olmadı benden uzak Allaha yakın olsunlar ama yüzsüzlükleri beni çok şaşırttı.'

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmış!

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmış!
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'Benim eski oda arkadaşım sürekli parfümlerimi, ekmeklerimi, pedlerimi, deterjan ve yumuşatıcılarımı habersizce kullanır, hatta bazılarını çalardı. Bir gün parfümlerim kayboldu. Her yerde aradım ama bulamadım. Sonra AVM’ye gidip yeni parfüm aldım ve bazanın altına sakladım. Ertesi gün o parfüm de kayboldu. Çok sinirlendim ve yeniden aramaya başladım. Oda arkadaşım o gece bir yere çıkmıştı. Merakımdan çantasına baktım ve kendi iki parfümümü orada buldum. Hemen onun annesine mesaj attım ama annesi beni suçladı, ‘Kızıma iftira atıyorsun, çantasına boş şişe koymuşsun’ dedi. 

Annesine mesaj attım ama annesi beni suçladı, ‘Kızıma iftira atıyorsun, çantasına boş şişe koymuşsun’ dedi. Olayı anneme görüntülü aramayla anlattım. Annem ve abim çok sinirlendi ve kızın annesiyle tartıştılar. Annem, ‘O kız evi terk etsin, kendine başka yer bulsun’ dedi ama onlar ev bulamayınca, ‘Siz çıkın’ dediler. Biz de elektrik, su ve interneti kapattırıp evden ayrıldık. O kız sürekli eşyalarımı izinsiz alıyordu. Tahin, pekmez, ekmek, deterjan ve yumuşatıcı gibi şeyleri hep bitiriyordu. Kokulardan zaten benimkileri kullandığını anlıyordum. Bana, ‘Ben senin yumuşatıcını kullanmıyorum’ diyordu ama parfümlerimi neden çalıyordu? Her fırsatta bir şeyler çalıyor, beni kıskanıyor, hırsızlık yapmayı huy edinmiş. Allah’tan da hiç korkusu yok.'

Suyla tanışmayan oda arkadaşı👇🏻

Suyla tanışmayan oda arkadaşı👇🏻
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'6 kişilik odadaydım.bi kız hiç mi yıkanmaz. Odaya girdiğim anda ondan gelen ağır bi koku oluyordu. Diğer arkadaşlarla anlaştık banyo yapalım sıradan falan mis gibi olalım diye önünde konuşuyoruz. Bu da katıldı. Çıktı duştan. Islak hiç bi tarafı yok aynı koku devam. 

Sonra yine yaptık bu kez kızı bildiğin kontrol ettik n'apıyo banyoda diye. Kenara çömelmiş Tasla suyu yere döküp döküp duruyor .O gün bi tırstık ondan. Şikayet edip odasının değişmesini istemiştik. Gitti sonra :)'

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Eşyayı izinsiz kullananlar👇🏻

Eşyayı izinsiz kullananlar👇🏻
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'Benim oda arkadaşımda bir gün gidip marketten abur cubur almış gelmiş, bana 'gel bunlara ortak ol' dedi yani şu kadar ödedim şu kadarını da sen ver dedi ben de baktım içine dedim burda benim sevdiğim bişey yok ki ...Hayır beraber gitseydik ortak olurdum olmadım.

Başka bir arkadaşta eşyalarımın arasından şalımı almış yemekhaneden yemek yerken... Dedim 'bu şaldan benim de var' aynı renk hatta. 'Senin zaten' dedi. Ben hiç kimseden izinsiz bişey almadığım için baya şaşırıyordum yani.

Bir gün içinde eşyalarımın olduğu güzel kapaklı bir kutum vardı onu boşaltıp dolabının üzerine koymuş.Görünce bu neden burda demiştim. Böyle daha güzel oldu demişti.'

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'Ay herkesin böyle deccal+manipülatif bir arkadaşı olmuştur. benimki de aldığım giysilerin botun aynı modelini milladan alıp bak hayatıığğmm senden ucuza aldım hehe derdi.  Sivrisinek ısırıklarını gösterirdim bana gelmiyor sigara içmiyorum ya kanım tertemiz derdi. Yemeğe çıkardık ondan farklı bir yemek yiyordum.Tadına baksana dedim. Öğğ çok kötü nasıl yiyorsun. Telefon kabı alırım ıyy onu niye aldın, bak bu çok güzel oldu derim, hayır şöyle yapsaydın daha güzeldi vs vs. Verilecek en güzel cevap küçük düşürmek, birkaç defa net bir şekilde bozmak. Denendi.

Beleşçiliğini hiç anlatmadım bile. Kaç defa kahve ısmarladım, kaç defa şoförlüğünü yaptım. Bana bir kez kahve aldı (kartım çalışmadı mecbur ödedi) ıbanıma atarsın demişti. Neyse :)'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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