X Kullanıcılarının Öğrenci Yurdunda Oda Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Kan Donduran Hikayeler

'Oda arkadaşım beni takıntılı hale getirmişti ve görüp görebileceğiniz bütün kıskanç insanları unutun. Mesela diyordum ki 'A101’e Maybeline rimeli gelmiş gidip almalıyım'... Benden önce gidip kalan son üç rimeli de alıp 'istersen ben sana vereyim markette kalmamış' demişti.

Birisi gözlerimi övdüğü zaman onun yanında hemen 'yok ya gözleri değil götü güzel' diyip iltifatı suistimal ediyordu, bir ara sevgilimle odada görüntülü konuşuyordum o da yanımdaydı sevgilime demiştim ki 'suyum kalmadı su almaya gideceğim sevgilimde 'yok gece gece gitme sabah git 'deyip itiraz etmişti.

Sabah olunca oda arkadaşım sanki bu olayı kendisi yaşamış gibi anlattı. O kadar şaşırmıştım ki tepki bile verememiştim. Sevgilime ismiyle değilde isimine yakın bir lakapla sesleniyordum o da aynı isimle sevgili yaptığında sevgilime seslendiğim lakapla sesleniyordu sevgilisine.

Bazı zamanlar uyandığımda yüzüme kitlenmiş şekilde görüyordum onu. Ve şöyle bir olay var konuştuğu herkesin numarasını bir deftere not almıştı hayatından çıksalar bile gizliden arayıp taciz ediyordu.'