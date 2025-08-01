X Kullanıcılarının Öğrenci Yurdunda Oda Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Kan Donduran Hikayeler
Her insan için üniversite yılları farklı bir yer taşır. Kaç yaşına gelirseniz gelin, öğrenci evinde arkadaşlarla yaptığınız sohbetleri, uykusuz geceleri ve özellikle sınav haftasında yaşanan 'sıçtın mavisi'ni görmeyi bile özlüyorsunuzdur. Eğer öğrenci yurdunda kaldıysanız, anlatmaya doyamayacağınız anılar hafızanıza kazınmıştır. Ev arkadaşı, oda arkadaşı bazen dost, bazen de düşman çıkabiliyor. X kullanıcılar, öğrenci yurdunda oda arkadaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. Anlatılanlar, okuyanların kanını donduracak türden.
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Her şey bu tweetle başladı...
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'@siirtfstg' isimli kullanıcı ise oda arkadaşıyla yaşadıklarını anlattı. Okurken "Yok artık" diyeceğinize eminim...
Bir başka kullanıcının oda arkadaşı tecrübesi ise şöyleydi:
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmış!
Suyla tanışmayan oda arkadaşı👇🏻
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Eşyayı izinsiz kullananlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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