Evlilik Teklifi Alınca Mutluluktan Bayılan Kadın Gündem Oldu

Sevdiğin, aşık olduğun ve güvendiğin insanla ömrünü birleştirmek belki en güzel duygulardan biri. Evlilik teklifi sadece bir soru değil aslında. Birçok kişi için ilişkinin dönüm noktası, duygusal bir bağın simgesi ve gelecek planlarının resmiyet kazandığı özel bir an. İşte bu özel anı yaşayan bir kadının mutluluktan nasıl bayıldığına şahit olacaksınız.... Mutluluk bayılan kadın o anları sosyal medya hesabından 'Sizce ben evlilik teklifi alınca evet diyemeden heyecandan bayılmış mıyımdır?' notuyla paylaştı.