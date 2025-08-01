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Evlilik Teklifi Alınca Mutluluktan Bayılan Kadın Gündem Oldu

Evlilik Teklifi Alınca Mutluluktan Bayılan Kadın Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 20:26

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Sevdiğin, aşık olduğun ve güvendiğin insanla ömrünü birleştirmek belki en güzel duygulardan biri. Evlilik teklifi sadece bir soru değil aslında. Birçok kişi için ilişkinin dönüm noktası, duygusal bir bağın simgesi ve gelecek planlarının resmiyet kazandığı özel bir an. İşte bu özel anı yaşayan bir kadının mutluluktan nasıl bayıldığına şahit olacaksınız.... Mutluluk bayılan kadın o anları sosyal medya hesabından 'Sizce ben evlilik teklifi alınca evet diyemeden heyecandan bayılmış mıyımdır?' notuyla paylaştı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mutluluktan bayılmak gerçekmiş...

Mutluluktan bayılmak gerçekmiş...

Sosyal medyada gündem olan video mutluluktan bayılmanın nasıl bir şey olduğunu göstermiş oldu. Bir erkek sevdiği kadına evlenme teklifi etti. Bu teklif karşısında şok geçiren kadın heyecandan ve mutluluktan bayıldı. O anlar ise videoya yansıdı. Geriye unutulmayacak, belki çocuklarına belki de torunlarına izletecekleri an kaldı. 

Videoya yorumlar da art arda geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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