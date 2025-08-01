Görünce "Sen Ne Sevap İşledin de Orada Oturuyorsun?" Diye Soracağınız Norveç Evleri
Norveç denilince akla 'beyaz gecelerin' yanı sıra eşsiz doğası, soğuk havası geliyordur muhakkak. Kişi başı milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Norveç'te belki de insanların derdi tasası sadece soğuktan kuruyan elleridir... Bir gelsinler de Türkiye'de yaşasınlar o zaman hayatta kalma mücadelesi neymiş asıl o zaman görürler... Her konu bir şekilde ekonomik krize bağlansa da şimdi ki konumuz masal diyarlarından fırlamış gibi hissettiren Norveç evleri. Gezgin Sezer Yılmaz, “Sen ne sevap işledin de şurada oturuyorsun?” diyerek Norveç’te gördüğü evi paylaştı.
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"Sen ne sevap işledin de orada oturuyorsun?"
O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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coğrafya kaderdir.. bkz. hasan ve hans
Aynı manzaraya sahip binlerce yer ve Türkiyede türkler ne yapıyor 5 katlı beton bina dikiyor neden vizyon yok çünkü
betonda huzur yok
bizde de manzara var ama evleri çok çirkin yapıyorlar, çevre düzenlemesi falan olmadan