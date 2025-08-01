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Görünce "Sen Ne Sevap İşledin de Orada Oturuyorsun?" Diye Soracağınız Norveç Evleri

Görünce "Sen Ne Sevap İşledin de Orada Oturuyorsun?" Diye Soracağınız Norveç Evleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 19:55

Norveç denilince akla 'beyaz gecelerin' yanı sıra eşsiz doğası, soğuk havası geliyordur muhakkak. Kişi başı milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Norveç'te belki de insanların derdi tasası sadece soğuktan kuruyan elleridir... Bir gelsinler de Türkiye'de yaşasınlar o zaman hayatta kalma mücadelesi neymiş asıl o zaman görürler... Her konu bir şekilde ekonomik krize bağlansa da şimdi ki konumuz masal diyarlarından fırlamış gibi hissettiren Norveç evleri. Gezgin Sezer Yılmaz, “Sen ne sevap işledin de şurada oturuyorsun?” diyerek Norveç’te gördüğü evi paylaştı.

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

"Sen ne sevap işledin de orada oturuyorsun?"

"Sen ne sevap işledin de orada oturuyorsun?"

Norveç evleri, çevreyle bütünleşen doğa dostu tasarımlarıyla öne çıkar. Ahşap, taş ve cam gibi doğal malzemeler sıkça kullanılır. Manzaraya saygı duyan, doğayı bozmadan konumlanan bu yapılar estetik olduğu kadar sürdürülebilirdir.

 Gezgin Sezer Yılmaz, söz konusu videoda 'Ne sevap işledin de orada oturuyorsun?' diye sordu. 

Yılmaz şunları söyledi:

'Bir tarafı şelaleye bakıyor bir tarafı dağlara bir tarafı fiyortlara bakıyor. Bu adam burada kışı düşünmüyordur. Yıllık kişi başına düşen milli geliri 100 bin dolar.'

O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:

O videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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zülkarneyn

coğrafya kaderdir.. bkz. hasan ve hans

Doğukan

Aynı manzaraya sahip binlerce yer ve Türkiyede türkler ne yapıyor 5 katlı beton bina dikiyor neden vizyon yok çünkü

DarkSaga

betonda huzur yok

Fatma Seker

bizde de manzara var ama evleri çok çirkin yapıyorlar, çevre düzenlemesi falan olmadan