Görünce "Sen Ne Sevap İşledin de Orada Oturuyorsun?" Diye Soracağınız Norveç Evleri

Norveç denilince akla 'beyaz gecelerin' yanı sıra eşsiz doğası, soğuk havası geliyordur muhakkak. Kişi başı milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Norveç'te belki de insanların derdi tasası sadece soğuktan kuruyan elleridir... Bir gelsinler de Türkiye'de yaşasınlar o zaman hayatta kalma mücadelesi neymiş asıl o zaman görürler... Her konu bir şekilde ekonomik krize bağlansa da şimdi ki konumuz masal diyarlarından fırlamış gibi hissettiren Norveç evleri. Gezgin Sezer Yılmaz, “Sen ne sevap işledin de şurada oturuyorsun?” diyerek Norveç’te gördüğü evi paylaştı.