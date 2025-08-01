Gazze'de Gördüklerinden Sonra Görevinden İstifa Eden Amerikalı Yarbay
Gazze’deki insanlık dramı sürüyor. İsrail’in Gazze’de yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarında en az 51 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistinliler gıda yardımına ulaşmak istediği an İsrail ordusunun silahlı saldırısına uğradı. Gazzeliler bir yandan açlıkla mücadele ederken bir yandan mermilerin hedefi olmadan gıda yardımına ulaşmanın mücadelesini veriyor. Gazze’deki yardım dağıtımında 45 gün güvenlik görevlisi olarak çalışan ve şahit oldukları nedeniyle istifa eden emekli Amerikalı Yarbay Tony Aguilar, Filistin’de yaşanan insanlık dramını anlattı.
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Gazze'de insanlık dramı sürüyor, dünya üç maymunu oynuyor.
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"Gazze’deki yardım dağıtımı Açlık Oyunları filmi gibi”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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