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Gazze'de Gördüklerinden Sonra Görevinden İstifa Eden Amerikalı Yarbay

Gazze'de Gördüklerinden Sonra Görevinden İstifa Eden Amerikalı Yarbay

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 18:45

Gazze’deki insanlık dramı sürüyor. İsrail’in Gazze’de yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarında en az 51 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistinliler gıda yardımına ulaşmak istediği an İsrail ordusunun silahlı saldırısına uğradı. Gazzeliler bir yandan açlıkla mücadele ederken bir yandan mermilerin hedefi olmadan gıda yardımına ulaşmanın mücadelesini veriyor. Gazze’deki yardım dağıtımında 45 gün güvenlik görevlisi olarak çalışan ve şahit oldukları nedeniyle istifa eden emekli Amerikalı Yarbay Tony Aguilar, Filistin’de yaşanan insanlık dramını anlattı.

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Gazze'de insanlık dramı sürüyor, dünya üç maymunu oynuyor.

Gazze'de insanlık dramı sürüyor, dünya üç maymunu oynuyor.

İsrail ordusunun saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti.

Ancak gıda yardımına ulaşmak isteyen Filistinliler burada da İsrail'in saldırısına uğruyor. İsrail, gıda yardımı almak isteyen Gazzelilere ateş yağdırıyor. Kimi Filistinli açlıktan ölürken kimisi de İsrail'in mermilerinde can verdi.

"Gazze’deki yardım dağıtımı Açlık Oyunları filmi gibi”

"Gazze’deki yardım dağıtımı Açlık Oyunları filmi gibi”

Serbestiyet'te yer alan habere göre emekli Amerikalı Yarbay Tony Aguilar, Gazze'deki yardım dağıtımın 45 gün güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Ancak Yarbay, şahit oldukları yüzünden istifa etti. Aguilar, şunları söyledi:

'Bu hikayeyi anlatmak ve ortaya çıkmak istememin sebebi siyasi değil. Sorun, yardımın dağıtılma şekli. Yardımın dağıtımı, Amerikan değerleriyle bağdaşır bir şekilde yapılmıyor.

Benim adım Tony Aguilar. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nda görev yapmış emekli bir Yeşil Bereli Yarbayım. 25 yıl süren kariyerim boyunca Irak ve Afganistan’da muharebe görevlerinde ve birçok farklı operasyonel görevlendirmede bulundum. İsrail’de kaldığım 45 gün boyunca Gazze’de ciddi bir süre geçirdim.

Dağıtım noktalarındaki kalabalığı dağıtma yöntemi ise insanlara ateş etmek, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz sıkmak, onlara kauçuk mermi atmak şeklinde. Bu sadece bir ya da iki kere olan bir şey değil. Her gün, her dağıtımda, her noktada oldu. Abartmıyorum. Bu Hamas propagandası değil, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın söylediği bir şey değil. Benim gördüğüm şey.

Filistinlilerin yardıma ulaşma şekli, Açlık Oyunları filmini andırıyor. Hayatta kalma mücadelesi. Dağıtım noktalarındaki kalabalığı dağıtmak için ateş ediliyor. Her gün, her dağıtımda, her noktada oldu. İki ayrı olayda, birinde bir erkek birinde bir kadın, kucaklarında ölü çocuklarını taşıyordu. İki ayrı olayda, birinde bir erkek birinde bir kadın, kucaklarında ölü çocuklarını taşıyordu.'

Amerikalı Yarbay'ın söyledikleri şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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