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Cüneyt Özdemir Son Zamanlarda Zincir Market Çalışanlarının Yaşadıklarına İsyan Etti

Cüneyt Özdemir Son Zamanlarda Zincir Market Çalışanlarının Yaşadıklarına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.08.2025 - 17:27

Son zamanlarda tüm dünyada eğlenceli akımlarıyla bilinen TikTok'ta oldukça iç burkan bir akım var. Zincir marketlerde düşük ücretlerle 9-10 kişinin yaptığı işi uzun çalışma saatleri süreleri içinde yapmaya çalışan market çalışanları yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Oturmak yasak olduğu için olduğu yerde yığılan, ürün taşırken zor durumlarla karşılaşan market çalışanları iki gündür sosyal medyanın gündeminde.

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Saatlerce çalışıp yorgunluktan bayılanlar, düşenler ve hem fiziki hem psikolojik sorunlar yaşayan işçiler birkaç gündür gündemde.

Saatlerce çalışıp yorgunluktan bayılanlar, düşenler ve hem fiziki hem psikolojik sorunlar yaşayan işçiler birkaç gündür gündemde.

Özellikle zincir marketlerdeki iş yükünün yoğunluğu ve birkaç kişinin tüm marketten sorumlu olması tüketicinin de tepkisini çekmeye başladı.

Market çalışanlarının anları ise TikTok gibi platformlarda pek çoğumuzun önüne düşüyor.

Cüneyt Özdemir ise X hesabında duruma şöyle isyan etti;

Cüneyt Özdemir ise X hesabında duruma şöyle isyan etti;

'Milyarlarca lira kar ettiği halde kasiyerlerin aşırı çalışmaktan yorgunluktan bayıldığı üç harfli marketler gibisini ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim.

Bakalım onlar mı bu durumu acil düzeltecek yoksa biz mi onların bu açgözlülüğünün dosyalarını açacağız...

Evet markette çalışan kardeşlerimizin de sesi biz olacağız...'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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