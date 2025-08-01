Cüneyt Özdemir Son Zamanlarda Zincir Market Çalışanlarının Yaşadıklarına İsyan Etti
Son zamanlarda tüm dünyada eğlenceli akımlarıyla bilinen TikTok'ta oldukça iç burkan bir akım var. Zincir marketlerde düşük ücretlerle 9-10 kişinin yaptığı işi uzun çalışma saatleri süreleri içinde yapmaya çalışan market çalışanları yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Oturmak yasak olduğu için olduğu yerde yığılan, ürün taşırken zor durumlarla karşılaşan market çalışanları iki gündür sosyal medyanın gündeminde.
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Saatlerce çalışıp yorgunluktan bayılanlar, düşenler ve hem fiziki hem psikolojik sorunlar yaşayan işçiler birkaç gündür gündemde.
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Market çalışanlarının anları ise TikTok gibi platformlarda pek çoğumuzun önüne düşüyor.
Cüneyt Özdemir ise X hesabında duruma şöyle isyan etti;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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