Yorgunluktan Bitkin Düşen Kasiyerin Viral Olmasıyla Çalışanlar Sorunlarını Anlattı

Geçtiğimiz gün bir market çalışanının kamera görüntüleri ülke çapında infial yarattı. Kasiyerlik, ürün dizme, temizlik, stok takibi, ürün taşıma gibi pek çok işi yapan zincir market çalışanlarının tüm bu iş yüküne ve uzun çalışma saatlerine rağmen mesai saatleri içerisinde oturamadığı konuşuldu. Tabii bu oturma yasağı sadece zincir marketlere yönelik bir durum değil. Pek çok sektörde saatler boyunca ayakta durmanız bekleniyor. Bu uygulamayı bir çalışan olarak gözlemleyenler de deneyimlerini paylaştı.