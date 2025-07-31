Yorgunluktan Bitkin Düşen Kasiyerin Viral Olmasıyla Çalışanlar Sorunlarını Anlattı
Geçtiğimiz gün bir market çalışanının kamera görüntüleri ülke çapında infial yarattı. Kasiyerlik, ürün dizme, temizlik, stok takibi, ürün taşıma gibi pek çok işi yapan zincir market çalışanlarının tüm bu iş yüküne ve uzun çalışma saatlerine rağmen mesai saatleri içerisinde oturamadığı konuşuldu. Tabii bu oturma yasağı sadece zincir marketlere yönelik bir durum değil. Pek çok sektörde saatler boyunca ayakta durmanız bekleniyor. Bu uygulamayı bir çalışan olarak gözlemleyenler de deneyimlerini paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde bir zincir market çalışanı "bedenim artık dayanmıyor" başlığıyla bir video paylaşmıştı.
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Tabii bu durum belli başlı mağazalarla sınırlı değil.
Duruma şahit olanlar ve...
Yaşayanlar anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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