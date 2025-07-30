Aile Tanışmasına Elinde Kolayla Giden Damat Adayı Sinirleri Hoplattı

Her şeyin bir adabı vardır, değil mi? Eğer bu yazısız kurallara uymazsanız etrafınızdan garip bakışlara maruz kalabilir, hatta sosyal medyada linç yiyebilirsiniz. Örneğin kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmaya giderken her zamankinden daha şık giyinir, kendinize özen gösterir, tercihen de eliniz boş gitmezsiniz. Haliyle kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişken bu saydıklarımıza uymayan damat adayı, sosyal medyada linç edildi.
Gelin bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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