Aile Tanışmasına Elinde Kolayla Giden Damat Adayı Sinirleri Hoplattı

Her şeyin bir adabı vardır, değil mi? Eğer bu yazısız kurallara uymazsanız etrafınızdan garip bakışlara maruz kalabilir, hatta sosyal medyada linç yiyebilirsiniz. Örneğin kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmaya giderken her zamankinden daha şık giyinir, kendinize özen gösterir, tercihen de eliniz boş gitmezsiniz. Haliyle kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişken bu saydıklarımıza uymayan damat adayı, sosyal medyada linç edildi.

Gelin bakalım.