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Gençlere “Avrupa’da Garson Olmak mı, Türkiye’de Doktor Olmak mı?” Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Düşündürdü

Gençlere “Avrupa’da Garson Olmak mı, Türkiye’de Doktor Olmak mı?” Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Düşündürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 15:58

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Günümüzde pek çok genç, daha iyi yaşam koşulları, özgürlük, kaliteli eğitim ve kariyer fırsatları gibi sebeplerle yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Özellikle ekonomik belirsizlikler, işsizlik ve sosyal güvencelere duyulan ihtiyaç, gençleri farklı ülkelerde kendilerine yeni bir gelecek aramaya itiyor. Ayrıca birçok genç, yurt dışında daha adil bir sistemde yaşama ve emeğinin karşılığını alma umuduyla göç etmeyi planlıyor. Hatta bunun için pek çok şeyi göze alabileceklerini de söylüyorlar. 

Kanal Dünya'nın sokak röportajında gençlere 'Avrupa’da garson olmak mı, Türkiye’de doktor olmak mı?” sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise ülkemizin durumu üzerine düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Avrupa’da çöp toplamayı bile yeğlerim."

"Avrupa’da çöp toplamayı bile yeğlerim."

Gençler, Türkiye’de saygın ve iyi bir mesleğe sahip olsalar bile, yurt dışında sıradan bir işi tercih edebiliyor çünkü o işin bile daha güvenli, huzurlu ve insanca koşullarda yapılabildiğini düşünüyorlar. Bu tercih, maddi kazançtan çok yaşam kalitesi, adalet duygusu ve geleceğe dair umut arayışından kaynaklanıyor. Türkiye'de doktor, mühendis, öğretmen gibi saygın mesleklerde çalışan birçok genç, yurt dışında garsonluk, şoförlük ya da depo işçiliği gibi daha sıradan görülen meslekleri bile tercih edebiliyor. Çünkü orada emeklerinin daha çok karşılık bulduğuna, yaşam standartlarının daha yüksek olduğuna ve sosyal hakların daha güvence altında olduğuna inanıyorlar. Bu durum, aslında yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik bir tercihi de yansıtıyor. Gençler, sistemin onlara sunduğu imkanlardan memnun olmadıklarında, statüden çok huzura, mesleki unvandan çok yaşanabilir bir hayata önem veriyor. Bu da onları, kendi ülkesinde itibar gören bir mesleği bırakıp başka bir ülkede sıradan ama daha huzurlu bir yaşam sürmeye yöneltiyor. Bu durum ise ülkemizin bugünü ve geleceği üzerine uzun uzun düşündürüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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