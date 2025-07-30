Gençlere “Avrupa’da Garson Olmak mı, Türkiye’de Doktor Olmak mı?” Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Düşündürdü

Günümüzde pek çok genç, daha iyi yaşam koşulları, özgürlük, kaliteli eğitim ve kariyer fırsatları gibi sebeplerle yurt dışında yaşama hayali kuruyor. Özellikle ekonomik belirsizlikler, işsizlik ve sosyal güvencelere duyulan ihtiyaç, gençleri farklı ülkelerde kendilerine yeni bir gelecek aramaya itiyor. Ayrıca birçok genç, yurt dışında daha adil bir sistemde yaşama ve emeğinin karşılığını alma umuduyla göç etmeyi planlıyor. Hatta bunun için pek çok şeyi göze alabileceklerini de söylüyorlar.

Kanal Dünya'nın sokak röportajında gençlere 'Avrupa’da garson olmak mı, Türkiye’de doktor olmak mı?” sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise ülkemizin durumu üzerine düşündürdü.