Uçak Durmadan Ayağa Kalkan Yolcular Ortalığı Karıştırdı: Uçağa Polis Çağrıldı

Pegasus Havayolları'nın Sofya’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirdiği seferde uçak henüz park alanına ulaşmadan bazı yolcuların emniyet kurallarını hiçe sayarak ayağa kalktığı bildirildi. Pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.
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Uçak durmadan ayağa kalkan yolcular kuralları hiçe saydı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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hayir nereye gideceksiniz anlamadim.
Mağduriyet gene başı çekiyor..
Klasik sonradan görme malum partili tayfa