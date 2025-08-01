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Uçak Durmadan Ayağa Kalkan Yolcular Ortalığı Karıştırdı: Uçağa Polis Çağrıldı

Uçak Durmadan Ayağa Kalkan Yolcular Ortalığı Karıştırdı: Uçağa Polis Çağrıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 17:48

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Pegasus Havayolları'nın Sofya’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirdiği seferde uçak henüz park alanına ulaşmadan bazı yolcuların emniyet kurallarını hiçe sayarak ayağa kalktığı bildirildi. Pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Uçak durmadan ayağa kalkan yolcular kuralları hiçe saydı.

Uçak durmadan ayağa kalkan yolcular kuralları hiçe saydı.

Olayın büyümesi üzerine, kaptan pilot durumu havaalanı güvenliğine bildirdi. Uçağın park pozisyonuna gelmesiyle birlikte polis ekipleri uçağa girerek kurallara uymayan yolculara müdahale etti. Bu kişilere “kural dışı yolcu” prosedürü kapsamında işlem yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2 Mayıs 2025’te yürürlüğe koyduğu yeni 'Yolcu Anonsları Genelgesi’ uyarınca, iniş sırasında uçak tamamen durmadan ayağa kalkan yolculara idari para cezası uygulanabiliyor. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kunti

hayir nereye gideceksiniz anlamadim.

yoruma gelen

Mağduriyet gene başı çekiyor..

Kuzey

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