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Vlog Çekmek İçin Gittiği İş Yerinde İşten Çıkarıldığını Öğrenen Kadın O Süreci Anlattı

Vlog Çekmek İçin Gittiği İş Yerinde İşten Çıkarıldığını Öğrenen Kadın O Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.08.2025 - 16:46

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Sadece 1 hafta önce başladığı işe, her şeyden habersiz vlog çekerek giden genç kız, performans yetersizliği nedeniyle işten çıkarıldığını öğrendi. Genç kadın o süreci paylaştı.

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Bir kullanıcı, işten çıkarıldığı videoyu bu şekilde paylaştı.

Vlog çekmek istersen işten çıkarıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Vlog çekmek istersen işten çıkarıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Süreci paylaşırken kahve yapıp ofiste takıldığı o anlar kısa zamanda gündem oldu. İşe başlayalı daha 1 hafta olmuştu.

Video viral olunca açıklama yapmayı da eksik etmedi.

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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