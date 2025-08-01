Çocuk Bakmanın Zor Olduğunu Düşündüğü İçin ChatGPT'den Destek Alan Kadın, O Süreci Anlattı
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/30/lifesty...
İş ve annelik arasında sıkışıp kalan Lilian Schmidt, zihinsel yükün altında ezilince çözümü yapay zekâda buldu. ChatGPT’yi kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek adeta dijital bir ebeveyn haline getirdi. Artık alışveriş listesinden uyku rutinine kadar her konuda yanında bir “dijital yardımcı” var.
İşte detaylar...
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Zürih’te yaşayan 33 yaşındaki kurumsal marka stratejisti Lilian Schmidt, üç yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki üvey oğluyla dolu dolu bir hayat sürüyor.
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"Birine danışma ihtiyacı hissediyordum"
Yapay zekayı yalnızca bilgi için değil, duygusal destek için de kullanıyor.
"Aynı evde üç kişi gibiyiz, ben eşim ve yapay zeka"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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