Çocuk Bakmanın Zor Olduğunu Düşündüğü İçin ChatGPT'den Destek Alan Kadın, O Süreci Anlattı

Yapay zekâya olan ilgisiyle birlikte ChatGPT’yi kişiselleştirmeye başlayan Schmidt, bir süre sonra onu aktif bir “ortak ebeveyn” gibi kullanmaya başladı. “Ne pişireceğim?”, “Doğum günü için ne alsak?”, “Bugün kreşe ne koyayım?” gibi onlarca günlük soruyu tek tıkla çözebilmek onun için adeta hayat kurtarıcı olmuş.

Her Şey Rol Vererek Başladı

Lilian, ChatGPT’yi etkili kullanmanın püf noktasını şöyle açıklıyor:

“Ona ne olmasını istiyorsam o rolü veriyorum. Mesela ‘Bugün bir beslenme uzmanı gibi davran’ diyorum ve çocuğum için kolay ve sağlıklı tarifler sunuyor.”

Aynı yöntemi uyku problemleri için de denemiş. ChatGPT’den bir “çocuk terapisti” gibi davranmasını istemiş ve uyku saatlerini eğlenceli hale getirecek öneriler almış.