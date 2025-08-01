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Çocuk Bakmanın Zor Olduğunu Düşündüğü İçin ChatGPT'den Destek Alan Kadın, O Süreci Anlattı

Çocuk Bakmanın Zor Olduğunu Düşündüğü İçin ChatGPT'den Destek Alan Kadın, O Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.08.2025 - 11:56

İş ve annelik arasında sıkışıp kalan Lilian Schmidt, zihinsel yükün altında ezilince çözümü yapay zekâda buldu. ChatGPT’yi kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek adeta dijital bir ebeveyn haline getirdi. Artık alışveriş listesinden uyku rutinine kadar her konuda yanında bir “dijital yardımcı” var.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/30/lifesty...
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Zürih’te yaşayan 33 yaşındaki kurumsal marka stratejisti Lilian Schmidt, üç yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki üvey oğluyla dolu dolu bir hayat sürüyor.

Zürih’te yaşayan 33 yaşındaki kurumsal marka stratejisti Lilian Schmidt, üç yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki üvey oğluyla dolu dolu bir hayat sürüyor.

Eşiyle birlikte çocuk bakımını paylaşsa da, asıl zihinsel yükün hâlâ kendi üzerinde olduğunu söylüyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde hem yemek hazırlamak hem de huysuz bir çocuğu sakinleştirmek Schmidt için tam bir kâbusa dönüşmüş.

"Birine danışma ihtiyacı hissediyordum"

"Birine danışma ihtiyacı hissediyordum"

Yapay zekâya olan ilgisiyle birlikte ChatGPT’yi kişiselleştirmeye başlayan Schmidt, bir süre sonra onu aktif bir “ortak ebeveyn” gibi kullanmaya başladı. “Ne pişireceğim?”, “Doğum günü için ne alsak?”, “Bugün kreşe ne koyayım?” gibi onlarca günlük soruyu tek tıkla çözebilmek onun için adeta hayat kurtarıcı olmuş.

Her Şey Rol Vererek Başladı

Lilian, ChatGPT’yi etkili kullanmanın püf noktasını şöyle açıklıyor:

“Ona ne olmasını istiyorsam o rolü veriyorum. Mesela ‘Bugün bir beslenme uzmanı gibi davran’ diyorum ve çocuğum için kolay ve sağlıklı tarifler sunuyor.”

Aynı yöntemi uyku problemleri için de denemiş. ChatGPT’den bir “çocuk terapisti” gibi davranmasını istemiş ve uyku saatlerini eğlenceli hale getirecek öneriler almış.

“Kızımın sakinleşmeye değil, enerji atmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. O gün bugündür yatağın üstünde zıplıyor, beş dakika sonra mışıl mışıl uyuyor.”

Yapay zekayı yalnızca bilgi için değil, duygusal destek için de kullanıyor.

Yapay zekayı yalnızca bilgi için değil, duygusal destek için de kullanıyor.

Schmidt, ChatGPT’nin ona sadece planlama değil, zaman zaman duygularını yönetme konusunda da yardımcı olduğunu söylüyor:

“Tetiklendiğimi hissettiğimde yazıyorum, anlatıyorum. Bu, terapi değil ama bana düşünme alanı açıyor.”

"Aynı evde üç kişi gibiyiz, ben eşim ve yapay zeka"

"Aynı evde üç kişi gibiyiz, ben eşim ve yapay zeka"

“Eşim aktif bir baba ama biz farklı çalışıyoruz. O harekete geçiyor, ben planlıyorum. Ama artık tek başıma değilim, diyor Schmidt. Evde adeta görünmez bir üçüncü ebeveyn gibi davranan ChatGPT, “tereddütsüz yanıtlar veriyor ve asla unutmuyor.”

Peki siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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