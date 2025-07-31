Aynı Eşiyle 7 Kez Nikah Masasına Oturan Kadından Aşka Tövbe Ettirecek Açıklamalar
Shellie, 10 yıl içinde aynı adamla tam 7 kez nikah masasına oturarak sosyal medyada “seri gelin” unvanını kazandı. Beş düğününü Disneyland’de yapan Shellie, bu tekrarların nedenini anlattı; kimi hayran kaldı, kimi ise anlam veremedi.
İşte detaylar...
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Shellie ve eşi George, geleneksel evlilik anlayışının ötesine geçerek, son on yılda tam yedi kez nikâh masasına oturdu.
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Shellie ve George'un hikâyesi lise yıllarında başladı.
Shellie, her düğünlerinde ortalama 10 kişilik davetli listesiyle daha sade ve samimi bir kutlama yaptıklarını, misafir listelerini sürekli değiştirerek farklı arkadaş gruplarıyla bir araya geldiklerini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Düğün değil de evlilik yıl dönümünü kutlamak gibi olmuş yaptıkları.
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