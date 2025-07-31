Aynı Eşiyle 7 Kez Nikah Masasına Oturan Kadından Aşka Tövbe Ettirecek Açıklamalar

George’un üniversite eğitimi için Güney Kaliforniya’ya taşınmasının ardından çift, Disneyland’i sık sık ziyaret etmeye başladı. Shellie, bu sebeple Disneyland’in onlar için yalnızca bir tema parkı değil, ilişkilerinin önemli bir simgesi olduğunu vurguluyor.

People dergisine konuşan Shellie, çocukken büyük bir düğün hayal etmediğini, ancak ilk düğünlerinin ardından bu deneyimi tekrar yaşamak istediğini dile getirdi.