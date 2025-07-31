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Aynı Eşiyle 7 Kez Nikah Masasına Oturan Kadından Aşka Tövbe Ettirecek Açıklamalar

Aynı Eşiyle 7 Kez Nikah Masasına Oturan Kadından Aşka Tövbe Ettirecek Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 15:41

Shellie, 10 yıl içinde aynı adamla tam 7 kez nikah masasına oturarak sosyal medyada “seri gelin” unvanını kazandı. Beş düğününü Disneyland’de yapan Shellie, bu tekrarların nedenini anlattı; kimi hayran kaldı, kimi ise anlam veremedi.

İşte detaylar...

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Shellie ve eşi George, geleneksel evlilik anlayışının ötesine geçerek, son on yılda tam yedi kez nikâh masasına oturdu.

Shellie ve eşi George, geleneksel evlilik anlayışının ötesine geçerek, son on yılda tam yedi kez nikâh masasına oturdu.

Üstelik bu düğünlerin beşi Disneyland’de düzenlendi.

İlk Disneyland düğünlerini 2015 yılında gerçekleştiren çift, bu özel günün hızla geçtiğini ve tadını tam anlamıyla çıkaramadıklarını belirtiyor. Shellie, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dans etmeye, yemek yemeye ve o anı yaşamaya yeterince zamanımız olmadı. O gün bir anda geçti gitti.”

Shellie ve George'un hikâyesi lise yıllarında başladı.

Shellie ve George'un hikâyesi lise yıllarında başladı.

George’un üniversite eğitimi için Güney Kaliforniya’ya taşınmasının ardından çift, Disneyland’i sık sık ziyaret etmeye başladı. Shellie, bu sebeple Disneyland’in onlar için yalnızca bir tema parkı değil, ilişkilerinin önemli bir simgesi olduğunu vurguluyor.

People dergisine konuşan Shellie, çocukken büyük bir düğün hayal etmediğini, ancak ilk düğünlerinin ardından bu deneyimi tekrar yaşamak istediğini dile getirdi.

“İkinci düğünümüzden sonra bu ritüel adeta bir tutkuya dönüştü.”

Shellie, her düğünlerinde ortalama 10 kişilik davetli listesiyle daha sade ve samimi bir kutlama yaptıklarını, misafir listelerini sürekli değiştirerek farklı arkadaş gruplarıyla bir araya geldiklerini belirtiyor.

Shellie, her düğünlerinde ortalama 10 kişilik davetli listesiyle daha sade ve samimi bir kutlama yaptıklarını, misafir listelerini sürekli değiştirerek farklı arkadaş gruplarıyla bir araya geldiklerini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Emel

Düğün değil de evlilik yıl dönümünü kutlamak gibi olmuş yaptıkları.

Olcay Akgün

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