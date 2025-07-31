İlişki Uzmanı Açıkladı: Tanışma Uygulamalarında Profilinizi Hazırlarken Bunları Yapmayın

Bu üç özellik, profilinizde kullandığınız fotoğraflardan tutun da yazdığınız metne kadar her şeye yön vermeli. “Ne kadar özgün ve net olursanız, o kadar doğru kişileri çekersiniz” diyor. Herkese hitap etmeye çalışmak ya da birkaç kelimeyle geçiştirilen yanıtlar vermek, profilinizi sıradanlaştırır ve kalabalığın içinde kolayca kaybolmanıza neden olur.

Profilin en önemli parçalarından biri fotoğraflardır. Çoğu kişi, profil metnini okumadan önce fotoğraflara bakar ve ilk kararını ona göre verir. Bu nedenle Ann Parnes, dört ila yedi adet yüksek kaliteli ve güncel fotoğraf öneriyor. Net bir yüz fotoğrafı, bir tüm vücut karesi, sizi sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparken gösteren doğal bir kare ve sosyal bir ortamda çekilmiş bir fotoğraf bu kombinasyona dahil olmalı. Amaç, sizi her yönünüzle göstermek; yapay pozlardan ya da abartıdan uzak durmak.