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İlişki Uzmanı Açıkladı: Tanışma Uygulamalarında Profilinizi Hazırlarken Bunları Yapmayın

İlişki Uzmanı Açıkladı: Tanışma Uygulamalarında Profilinizi Hazırlarken Bunları Yapmayın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 13:11

Sizler de takdir edersiniz ki profil oluşturmak online flört dünyasında ilk izlenimi yaratmanın en önemli adımıdır. Ancak bazı yaygın hatalar, doğru kişiyi bulma şansınızı ciddi şekilde azaltabilir. İlişki uzmanı Ann Parnes’in deneyimlerinden yola çıkarak, profilinizi güçlendirecek ve itici durumlardan kaçınmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için derledik.

İşte detaylar...

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İlgi çekici bir flört profili hazırlamak göründüğü kadar basit değil.

İlgi çekici bir flört profili hazırlamak göründüğü kadar basit değil.

Hem dikkat çekici hem de doğal görünmek gerekiyor. İnsan kendini tanıtırken ne çok uğraşıyormuş gibi görünmeli ne de fazla yüzeysel. Ayrıca karşınızdakine ne aradığınızı anlatırken, bunu listelerle ya da sert kurallarla değil, nazik ve samimi bir üslupla yapmalısınız. Neyse ki ilişki uzmanı Ann Parnes bu işin püf noktalarını tek tek açıklıyor.

Parnes’e göre işe, kendinizle ilgili karşı tarafın bilmesini istediğiniz üç temel özelliği belirleyerek başlamalısınız.

Parnes’e göre işe, kendinizle ilgili karşı tarafın bilmesini istediğiniz üç temel özelliği belirleyerek başlamalısınız.

Bu üç özellik, profilinizde kullandığınız fotoğraflardan tutun da yazdığınız metne kadar her şeye yön vermeli. “Ne kadar özgün ve net olursanız, o kadar doğru kişileri çekersiniz” diyor. Herkese hitap etmeye çalışmak ya da birkaç kelimeyle geçiştirilen yanıtlar vermek, profilinizi sıradanlaştırır ve kalabalığın içinde kolayca kaybolmanıza neden olur.

Profilin en önemli parçalarından biri fotoğraflardır. Çoğu kişi, profil metnini okumadan önce fotoğraflara bakar ve ilk kararını ona göre verir. Bu nedenle Ann Parnes, dört ila yedi adet yüksek kaliteli ve güncel fotoğraf öneriyor. Net bir yüz fotoğrafı, bir tüm vücut karesi, sizi sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparken gösteren doğal bir kare ve sosyal bir ortamda çekilmiş bir fotoğraf bu kombinasyona dahil olmalı. Amaç, sizi her yönünüzle göstermek; yapay pozlardan ya da abartıdan uzak durmak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Banyo selfiesi ve yoğun filtrelerden uzak durun.

Aşırı işlenmiş, yapay görünen fotoğraflar samimiyeti zedeler ve güven kaybına yol açabilir.

Yüzünüzü gizleyen aksesuarlar kullanmayın.

Şapka, gözlük veya maske gibi detaylar kim olduğunuzu gölgeleyebilir.

Grup fotoğraflarında ayırt edilemiyorsanız tercih etmeyin.

Kiminle konuştuğunu anlamayan biri, sohbete başlamak istemeyebilir.

Güncelliğini yitirmiş fotoğraflardan kaçının.

İki yıldan daha eski kareler sizi olduğunuz gibi yansıtmaz, hayal kırıklığı yaratabilir.

Klişe cümlelerden uzak durun.

“Gezmeyi severim” ya da “Neşeliyim” gibi ifadeler yerine, sizi anlatan özgün detaylara yer verin.

Negatif ve talepkar cümlelerle profil doldurmayın.

“Şöyle biri olmasın, bunu yapmasın” gibi yaklaşımlar itici bulunabilir.

Profilinizde sadece ne aradığınızı değil, kim olduğunuzu da anlatın.

Öncelikle sizi siz yapan şeyleri paylaşın; beklentilerinizi ise dengeli bir şekilde ekleyin.

İletişimi başlatmayı kolaylaştıran sorular kullanın.

“Bir sonraki okuyacağım kitap ne olsun sence?” gibi hafif, davetkâr sorular etkileşimi artırır.

Sadece kendinizi anlatıp sohbet kapısını kapatmayın.

Profiliniz, karşı tarafa yazma cesareti ve bahanesi verecek şekilde olmalı.

Yapay zekâdan yardım alabilirsiniz ama birebir kopyalamayın.

ChatGPT gibi araçlardan fikir alabilirsiniz; ancak metnin sonunda siz kokmalı, size ait olmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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