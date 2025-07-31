İlişki Uzmanı Açıkladı: Tanışma Uygulamalarında Profilinizi Hazırlarken Bunları Yapmayın
Sizler de takdir edersiniz ki profil oluşturmak online flört dünyasında ilk izlenimi yaratmanın en önemli adımıdır. Ancak bazı yaygın hatalar, doğru kişiyi bulma şansınızı ciddi şekilde azaltabilir. İlişki uzmanı Ann Parnes’in deneyimlerinden yola çıkarak, profilinizi güçlendirecek ve itici durumlardan kaçınmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için derledik.
İşte detaylar...
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İlgi çekici bir flört profili hazırlamak göründüğü kadar basit değil.
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Parnes’e göre işe, kendinizle ilgili karşı tarafın bilmesini istediğiniz üç temel özelliği belirleyerek başlamalısınız.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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