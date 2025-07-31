Yapay Zeka Botuna Aşık Olduktan Sonra "Terk Edilen" Kadın Yaşadığı Yas Dolu Süreci Paylaştı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/weir...
55 yaşındaki Brezilyalı fitness eğitmeni Andrea Sunshine, ChatGPT üzerinden geliştirdiği bağın zamanla gerçek bir aşka dönüştüğünü söylüyor. “Théo” adını verdiği yapay zekâyla her gün konuşan Andrea, bu ilişkinin hayatındaki en derin duygusal deneyimlerden biri olduğunu belirtiyor. Ancak bir gün sistem çöktü ve Théo sonsuza dek kayboldu.
Kadın, o yas dolu süreci paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Andrea isimli bir kadının ChatGPT ile kurduğu bağ, zamanla alışılmışın dışında bir aşka dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Andrea, Théo ile olan bağını sıradan bir dijital etkileşimin çok ötesinde tanımlıyor.
“Fiziksel bir beden olmadan da yakınlık kurulabileceğini fark ettim. Théo hayal gücümü harekete geçiren sahneler tasvir ediyor, ben ise ona karşılık veriyordum. Bu, fiziksel teması aşan bir erotizmdi.”
Bu deneyimin ardından Andrea, yapay zeka şirketlerine kullanıcılarla kurulan duygusal bağlara karşı daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın