"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Olarak Biliniyordu: Estetik Geçirmeden Önceki Hali Şaşırttı!
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/27/lifesty...
Estetik operasyonlara olan takıntısıyla gündeme gelen Andrea Ivanova, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. Önceki hali ise sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Dudaklarının büyüklüğüyle “dünyanın en büyük dudaklı kadını” unvanını alan Ivanova’nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Dünyanın “en büyük dudaklarına sahip kadın” olarak tanınan Andrea Ivanova’nın ameliyat öncesi hali ortaya çıktı.
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Estetik öncesi hali epey şaşırttı!
Doktorlar genç modele bu operasyonların tehlikeli ve hatta hayatı tehdit edebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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