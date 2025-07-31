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"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Olarak Biliniyordu: Estetik Geçirmeden Önceki Hali Şaşırttı!

"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Olarak Biliniyordu: Estetik Geçirmeden Önceki Hali Şaşırttı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 14:34

Estetik operasyonlara olan takıntısıyla gündeme gelen Andrea Ivanova, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. Önceki hali ise sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Dudaklarının büyüklüğüyle “dünyanın en büyük dudaklı kadını” unvanını alan Ivanova’nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/27/lifesty...

Dünyanın “en büyük dudaklarına sahip kadın” olarak tanınan Andrea Ivanova’nın ameliyat öncesi hali ortaya çıktı.

Dünyanın “en büyük dudaklarına sahip kadın” olarak tanınan Andrea Ivanova’nın ameliyat öncesi hali ortaya çıktı.

2018 yılında görünümünü değiştirmeye karar veren Bulgar sosyal medya modeli Andrea Ivanova, sadece dudak dolgusu için 26.000 doların üzerinde harcama yaptı. Yaptırdığı dudak dolgusunun yanı sıra çene şekillendirme, uzatma, çene hattı ve elmacık kemiği dolgusu gibi birçok estetik müdahaleyle adeta bir Barbie bebeğe dönüştü.

Estetik öncesi hali epey şaşırttı!

Estetik öncesi hali epey şaşırttı!

Estetik operasyonlara olan düşkünlüğünün aşk hayatını olumsuz etkilediğinin farkında olan Ivanova, riskleri bilmesine rağmen durmayı reddediyor. “Doktorum dudaklarıma daha fazla hyaluronik asit enjekte etmekten çekiniyordu, ama ben daha fazlasını istiyordum ve asla durmayacağım,” diye açıklıyor.

“Bu sefer, kendimle denemeler yapmak istiyorum; vücudumu ne kadar dolgu ve kaç enjeksiyonun etkilediğini görmek için.”

Doktorlar genç modele bu operasyonların tehlikeli ve hatta hayatı tehdit edebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuş.

Doktorlar genç modele bu operasyonların tehlikeli ve hatta hayatı tehdit edebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuş.

Ancak Andrea Ivanova bu uyarıları dinlemiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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