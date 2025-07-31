"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Olarak Biliniyordu: Estetik Geçirmeden Önceki Hali Şaşırttı!

Estetik operasyonlara olan düşkünlüğünün aşk hayatını olumsuz etkilediğinin farkında olan Ivanova, riskleri bilmesine rağmen durmayı reddediyor. “Doktorum dudaklarıma daha fazla hyaluronik asit enjekte etmekten çekiniyordu, ama ben daha fazlasını istiyordum ve asla durmayacağım,” diye açıklıyor.

“Bu sefer, kendimle denemeler yapmak istiyorum; vücudumu ne kadar dolgu ve kaç enjeksiyonun etkilediğini görmek için.”