Kendilerine Çok Güveniyorlar: En Büyük Egoya Sahip 4 Burç

Satürn yönetimindeki Oğlak burcu, çalışkanlığı ve disipliniyle öne çıkar. Başarıya olan tutkuları yüksek olup, çoğu zaman liderlik pozisyonlarını hedeflerler. Bu da bazen onların diğerlerini küçümsediği ya da soğuk göründüğü izlenimi yaratabilir. Ancak aslında bu tutumlarının temelinde, her şeyi en iyi şekilde yapma arzusu yatar.