Salamda Domuz Eti Lahmacunda Kalp Eti! Tarım Orman Bakanlığı Firmaları Tek Tek İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları listeledi. Son olarak 31 Temmuz’da yayınlanan listede pek çok firmanın vatandaşı nasıl kandırdığı ortaya çıktı.

Salamdan lahmacundan dönere baharattan salama kadar pek çok ürün ifşa edildi. İşte Bakanlığın 31 Temmuz 2025 tarihli listesi 👇🏻