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Salamda Domuz Eti Lahmacunda Kalp Eti! Tarım Orman Bakanlığı Firmaları Tek Tek İfşa Etti

Salamda Domuz Eti Lahmacunda Kalp Eti! Tarım Orman Bakanlığı Firmaları Tek Tek İfşa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 16:17

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtekarlık yapan firmaları yeniden ifşa etti. gida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde 31 Temmuz 2025 tarihli yayımlanan listede salamda domuz eti, lahmacunda kalp eti kullanan firmalar yayınlandı. Gıda sahtekarları bununla da sınırlı kalmadı. İşte detaylar!

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Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden firmaları ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden firmaları ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları listeledi. Son olarak 31 Temmuz’da yayınlanan listede pek çok firmanın vatandaşı nasıl kandırdığı ortaya çıktı.

Salamdan lahmacundan dönere baharattan salama kadar pek çok ürün ifşa edildi. İşte Bakanlığın 31 Temmuz 2025 tarihli listesi 👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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