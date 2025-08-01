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7 Milyon TL Borcu Olan Polis Memuru, Karısını ve 2 Çocuğunu Öldürdükten Sonra Kendi Hayatına da Son Verdi!

7 Milyon TL Borcu Olan Polis Memuru, Karısını ve 2 Çocuğunu Öldürdükten Sonra Kendi Hayatına da Son Verdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.08.2025 - 14:36

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde polis memuru Coşkun Söylemez (35), eşi Nazlı (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız’ı (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Coşkun Söylemez'in, eşi Nazlı Söylemez ile çocukları Duru ve Yağız Söylemez'i öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdiğini belirledi. İncelemenin ardından aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Coşkun Söylemez'nin birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

6-7 milyon TL borcu varmış!

6-7 milyon TL borcu varmış!

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez’in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu iddia edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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