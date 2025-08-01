Görüntüyü BM Yayınladı: Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Giren Filistinlilere Saldırı

İsrail hükümeti, 2 Mart'ta Gazze'ye tüm insani yardım ve yakıt sevkiyatını durdurduğunu ve tüm sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı. Tüm olayların başladığı Gazze’de 7 Mart 2023 tarihinden itibaren sadece açlık yüzünden 140’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Sonra olarak yaşanan bir olayın görüntülerini de Birleşmiş Milletler paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerem Şalom bölgesinden Gazze'ye giriş yapan BM yardım ekibi, sivillerin gıda yardımı almak için toplandığı sırada ateş altına alındığı anlara tanıklık etti. Ekip, yaşananları anbean kayda alırken, bazı sivillerin açlıktan bitkin halde yere yığıldığı ve aynı anda ateşe maruz kaldığı görüldü.