Görüntüyü BM Yayınladı: Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Giren Filistinlilere Saldırı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, 'Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor' ifadelerini kullanmıştı. BM’in paylaştığı bir videoda yaşadıkları açlık nedeniyle yardım sırasında olan Gazzelilere İsrail askerlerinin ateş açtıkları görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son rakamlara göre; 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece ‘açlık’ nedeniyle 147 kişi Gazze Şeridi’nde hayatını kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o görüntüler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın