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Görüntüyü BM Yayınladı: Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Giren Filistinlilere Saldırı

Görüntüyü BM Yayınladı: Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Giren Filistinlilere Saldırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.08.2025 - 15:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, 'Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor' ifadelerini kullanmıştı. BM’in paylaştığı bir videoda yaşadıkları açlık nedeniyle yardım sırasında olan Gazzelilere İsrail askerlerinin ateş açtıkları görüldü.

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Son rakamlara göre; 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece ‘açlık’ nedeniyle 147 kişi Gazze Şeridi’nde hayatını kaybetti

Son rakamlara göre; 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece ‘açlık’ nedeniyle 147 kişi Gazze Şeridi’nde hayatını kaybetti

İsrail hükümeti, 2 Mart'ta Gazze'ye tüm insani yardım ve yakıt sevkiyatını durdurduğunu ve tüm sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı. Tüm olayların başladığı Gazze’de 7 Mart 2023 tarihinden itibaren sadece açlık yüzünden 140’tan fazla kişi hayatını kaybetti. 

Sonra olarak yaşanan bir olayın görüntülerini de Birleşmiş Milletler paylaştı. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerem Şalom bölgesinden Gazze'ye giriş yapan BM yardım ekibi, sivillerin gıda yardımı almak için toplandığı sırada ateş altına alındığı anlara tanıklık etti. Ekip, yaşananları anbean kayda alırken, bazı sivillerin açlıktan bitkin halde yere yığıldığı ve aynı anda ateşe maruz kaldığı görüldü.

İşte o görüntüler:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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