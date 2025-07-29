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İsrailli Turistlere Tepki: Filistin’e Destek Protestoları Sürüyor

İsrailli Turistlere Tepki: Filistin’e Destek Protestoları Sürüyor

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 17:20

Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum eden ve binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail tüm itirazlara rağmen katliamına devam ediyor.

İsrail vatandaşlarına yönelik yapılan protestolara bir yenisi daha eklendi. Kruvaziyer gemisiyle Rodos Adası’na gelen İsrailli turistler adanın yerlileri tarafından protesto edildi. 

İsrailli turistler daha önce de Siros Adası’nda protesto edilmiş ve gemi karaya yanaşamadan adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik tepkiler devam ediyor.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik tepkiler devam ediyor.

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz’da Yunanistan’ın Siros Adası’na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek 'Filistin’e özgürlük' sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli tursitlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı.

Aynı gemi bu sefer Rodos Adası’nda protesto edildi.

Aynı gemi bu sefer Rodos Adası’nda protesto edildi.

Filistin destekçisi bir grup, 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, İsrailli turistlerin Rodos Adası’na ayak basmasına engel olmak istedi. Polis, göstericilere müdahale etti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etti.

Filistin destekçisi grup, geminin adaya varışından önce protesto çağrısında bulunmuş fakat adadaki yerel işletmelerin temsilcileri protestoya karşı çıkmıştı.

Gemide bulunan protestolara İsrail bayrağı açarak karşılık verdi.

Gemide bulunan protestolara İsrail bayrağı açarak karşılık verdi.

Protestodan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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