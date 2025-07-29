İsrailli Turistlere Tepki: Filistin’e Destek Protestoları Sürüyor

Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum eden ve binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail tüm itirazlara rağmen katliamına devam ediyor.

İsrail vatandaşlarına yönelik yapılan protestolara bir yenisi daha eklendi. Kruvaziyer gemisiyle Rodos Adası’na gelen İsrailli turistler adanın yerlileri tarafından protesto edildi.

İsrailli turistler daha önce de Siros Adası’nda protesto edilmiş ve gemi karaya yanaşamadan adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.