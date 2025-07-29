İsrailli Turistlere Tepki: Filistin’e Destek Protestoları Sürüyor
Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum eden ve binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail tüm itirazlara rağmen katliamına devam ediyor.
İsrail vatandaşlarına yönelik yapılan protestolara bir yenisi daha eklendi. Kruvaziyer gemisiyle Rodos Adası’na gelen İsrailli turistler adanın yerlileri tarafından protesto edildi.
İsrailli turistler daha önce de Siros Adası’nda protesto edilmiş ve gemi karaya yanaşamadan adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
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İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik tepkiler devam ediyor.
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Aynı gemi bu sefer Rodos Adası’nda protesto edildi.
Gemide bulunan protestolara İsrail bayrağı açarak karşılık verdi.
Protestodan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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