onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
12, 19 ve 24 Yaşındaki Kızlara ‘Enişte’ Tacizi: Genç Kız Video Paylaşıp Yardım İstedi!

12, 19 ve 24 Yaşındaki Kızlara ‘Enişte’ Tacizi: Genç Kız Video Paylaşıp Yardım İstedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 13:55

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş’ın sosyal medyadan yaptığı taciz iddiası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan bir video paylaşan 19 yaşındaki Kardelen, 12 yaşındaki kuzeni, kendisi ve 24 yaşındaki ablasının, enişteleri tarafından cinsel istismar ve tacize uğradığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 yaşındaki genç kızın sosyal medyada paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü!

19 yaşındaki genç kızın sosyal medyada paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü!

Zonguldak Ereğli’de yaşadığını belirten 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş, kendisinin 12 yaşındaki kuzeni ve 24 yaşındaki ablasının, halasının kocası tarafından cinsel istismar ve tacize uğradığını açıkladı. 

Yaşananlar sonrasında şikayetçi olduklarını söyleyen genç kız, dava görülmeden durumun kapatıldığını, aile bireyleri tarafından da baskılanarak şiddet gördüğünü belirtti.

İşte 19 yaşındaki genç kızın paylaştığı video:

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
98
36
16
6
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın