12, 19 ve 24 Yaşındaki Kızlara ‘Enişte’ Tacizi: Genç Kız Video Paylaşıp Yardım İstedi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş’ın sosyal medyadan yaptığı taciz iddiası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan bir video paylaşan 19 yaşındaki Kardelen, 12 yaşındaki kuzeni, kendisi ve 24 yaşındaki ablasının, enişteleri tarafından cinsel istismar ve tacize uğradığını açıkladı.
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19 yaşındaki genç kızın sosyal medyada paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü!
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İşte 19 yaşındaki genç kızın paylaştığı video:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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