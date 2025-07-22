İsrailli Turistlere Protesto: Binlerce Kişinin Siros Adası’na Çıkmasına İzin Verilmedi

İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, 'Yerel yetkililerle temas halindeyiz. Protestoların bir sonucu olarak yolcuların karaya çıkarılmasında küçük bir gecikme yaşandı. Limanda geçirilen süre buna göre uzatılacak ve gezileri bundan etkilenmeyecektir. Gemide silahlı polis yok, sadece olması gerektiği gibi İsrailli güvenlik personeli var. Gösterinin yarım saat içinde dağılacağı tahmin edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını ise büyüyen protesto sonucunda işletmeci firmanın Crown Iris’in adada yolcu indirmekten vazgeçtiğini ve gemiyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol şehrine yönlendirdiğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştüğünü ve duruma müdahale edilmesini istediğini söyledi.

Crown Iris’in seferinde geminin Siros Adası’ndaki limanda 6 saat kalması ve bu zaman zarfında yolcuların gemiden inerek adada gezmesinin planlandığı öğrenildi.