İsrailli Turistlere Protesto: Binlerce Kişinin Siros Adası’na Çıkmasına İzin Verilmedi
Tüm dünyanın gözü önünde Gazze’deki katliamalarına devam eden İsrail’e tepki göstermek isteyen Filistin yanlıları, içerisinde binlerce İsrailli turist olan lüks yolcu gemisinin Siros Adası’na yanaşmasına izin vermedi.
İsrail vatandaşları gemide kalarak karaya çıkamazken, İsrail basınında yer alan haberlere göre Yunanistan’a çıkamayan gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol şehrine yönlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sadece son 3 günde Gazze’de 21 çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan’a bağlı Siros Adası’daki İsrail protestosu gündem oldu.
Yunanistan’a yaklaştırılmayan gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol şehrine yönlendirildi iddiası.
İşte protestolarda yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın