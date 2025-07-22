onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrailli Turistlere Protesto: Binlerce Kişinin Siros Adası’na Çıkmasına İzin Verilmedi

İsrailli Turistlere Protesto: Binlerce Kişinin Siros Adası’na Çıkmasına İzin Verilmedi

Yunanistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 00:10

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze’deki katliamalarına devam eden İsrail’e tepki göstermek isteyen Filistin yanlıları, içerisinde binlerce İsrailli turist olan lüks yolcu gemisinin Siros Adası’na yanaşmasına izin vermedi.

İsrail vatandaşları gemide kalarak karaya çıkamazken, İsrail basınında yer alan haberlere göre Yunanistan’a çıkamayan gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol şehrine yönlendirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sadece son 3 günde Gazze’de 21 çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sadece son 3 günde Gazze’de 21 çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Yunanistan’a bağlı Siros Adası’daki İsrail protestosu gündem oldu.

Yunanistan’a bağlı Siros Adası’daki İsrail protestosu gündem oldu.

Yunanistan’ın Siros Adası’na uğrayacak olan yaklaşık bin 600 İsrailli turist gemide mahsur kaldı. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek 'Filistin’e özgürlük' sloganları atarak Filistin bayrakları açtı. Eylemde limana yaklaşan ve İsrailli bir firma tarafından işletilen Crown Iris adlı lüks yolcu gemisindeki yolcuların karaya ayak basmasına izin verilmedi. Göstericiler yaptıkları açıklamada, 'Eylemlerimiz, Gazzelilerle içinde bulunduğumuz dayanışmanın bir göstergesidir. Filistinliler kuşatma altındaki şehirlerinde bombalanmaya devam ederken İsrailli turistlerin başka yerlerde hoş karşılanması kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a yaklaştırılmayan gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol şehrine yönlendirildi iddiası.

Yunanistan’a yaklaştırılmayan gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol şehrine yönlendirildi iddiası.

İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, 'Yerel yetkililerle temas halindeyiz. Protestoların bir sonucu olarak yolcuların karaya çıkarılmasında küçük bir gecikme yaşandı. Limanda geçirilen süre buna göre uzatılacak ve gezileri bundan etkilenmeyecektir. Gemide silahlı polis yok, sadece olması gerektiği gibi İsrailli güvenlik personeli var. Gösterinin yarım saat içinde dağılacağı tahmin edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını ise büyüyen protesto sonucunda işletmeci firmanın Crown Iris’in adada yolcu indirmekten vazgeçtiğini ve gemiyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol şehrine yönlendirdiğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştüğünü ve duruma müdahale edilmesini istediğini söyledi.

Crown Iris’in seferinde geminin Siros Adası’ndaki limanda 6 saat kalması ve bu zaman zarfında yolcuların gemiden inerek adada gezmesinin planlandığı öğrenildi.

İşte protestolarda yaşananlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın