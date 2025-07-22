Ailesi Açıkladı: Ünlü Şarkıcı Ozzy Osbourne 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
Efsanevi rock gruplarından Black Sabbath vokalisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Osbourne’un ailesi de ölüm haberini doğruladı.
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Dünya rock müzik tarihine adını yazdırmayı başaran Ozzy Osbourne’dan kötü haber geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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