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Ailesi Açıkladı: Ünlü Şarkıcı Ozzy Osbourne 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ailesi Açıkladı: Ünlü Şarkıcı Ozzy Osbourne 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 21:16

Efsanevi rock gruplarından Black Sabbath vokalisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Osbourne’un ailesi de ölüm haberini doğruladı.

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Dünya rock müzik tarihine adını yazdırmayı başaran Ozzy Osbourne’dan kötü haber geldi.

Dünya rock müzik tarihine adını yazdırmayı başaran Ozzy Osbourne’dan kötü haber geldi.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Osbourne’un ailesinde yapılan açıklamada, “Ozzy ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetine saygı göstermesini talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ozzy Osbourne parkinson hastalığı sebebiyle uzun zamandır tedavi görüyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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