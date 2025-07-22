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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'nin Eylemine Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen de Katıldı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'nin Eylemine Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen de Katıldı

Gülben Ergen
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 22:29

14 yaşındaki öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin 18 yaşının altındaki katil zanlılarının yargılanması sürerken, oğlunu kaybeden anne Yasemin Minguzzi Bakırköy Meydanı’nda eylem yapmaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün eylem alanına giderek acılı anne Yasemin Minguzzi’ye destek oldu.

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Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir pazarda kaykay malzemesi almaya gitmiş ancak orada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir pazarda kaykay malzemesi almaya gitmiş ancak orada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayet ile ilgili biri 15, diğer ise 16 yaşındaki iki kişi tutuklanmıştı. Katil zanlılarının yargılanması sürerken, anne Yasemin Minguzzi Bakırköy Meydanı’nda oturma eylemine başlamıştı.

Acılı annenin talebi ise 18 yaşından küçük oldukları için az ceza ile yargılanacak katil zanlılarının daha fazla ceza alması için yasanın değiştirilmesi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen anne Yasemin Minguzzi’ye destek verdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen anne Yasemin Minguzzi’ye destek verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen eyleme katılan Gülben Ergen, “Bu kadın, ‘24 yıl istiyorum’ diyor. 54 yıl olsa da acısı dinmeyecek. Neden bu kadın burada? Bir annenin ahı dünyayı yıkar.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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