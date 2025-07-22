Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'nin Eylemine Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen de Katıldı
14 yaşındaki öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin 18 yaşının altındaki katil zanlılarının yargılanması sürerken, oğlunu kaybeden anne Yasemin Minguzzi Bakırköy Meydanı’nda eylem yapmaya başlamıştı.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün eylem alanına giderek acılı anne Yasemin Minguzzi’ye destek oldu.
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Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir pazarda kaykay malzemesi almaya gitmiş ancak orada bıçaklanarak öldürülmüştü.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen anne Yasemin Minguzzi’ye destek verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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