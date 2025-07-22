Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi'nin Eylemine Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen de Katıldı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayet ile ilgili biri 15, diğer ise 16 yaşındaki iki kişi tutuklanmıştı. Katil zanlılarının yargılanması sürerken, anne Yasemin Minguzzi Bakırköy Meydanı’nda oturma eylemine başlamıştı.

Acılı annenin talebi ise 18 yaşından küçük oldukları için az ceza ile yargılanacak katil zanlılarının daha fazla ceza alması için yasanın değiştirilmesi.