Mattia Ahmet Minguzzi Ailesine Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Bir Sanık Tahliye Edildi

Tutuklu sanık Diril'in bilgisayarının incelenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'hakaret' suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.