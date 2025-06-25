Mattia Ahmet Minguzzi Ailesine Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Bir Sanık Tahliye Edildi
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Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çınar Diril ve Barış Ayata, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları hazır bulundu.
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Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Çınar Diril'in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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