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Mattia Ahmet Minguzzi Ailesine Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Bir Sanık Tahliye Edildi

Mattia Ahmet Minguzzi Ailesine Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Bir Sanık Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 19:04

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.

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Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çınar Diril ve Barış Ayata, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çınar Diril ve Barış Ayata, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ise katılmadı.

Bilirkişi raporunda, sanık Barış Ayata'nın sosyal medya hesaplarında, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklarla bağlantısına rastlanmadığı ifade edildi.

Raporda, diğer tutuklu sanık Çınar Diril hakkında ise ortaya çıkarılan dökümlerde, tehditle ilgili tam bağlantı kurulamasa da şüpheli ifadelerin yer aldığı bazı tespitlerin olduğu belirtildi.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Çınar Diril'in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Çınar Diril'in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Diril'in bilgisayarının incelenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'hakaret' suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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