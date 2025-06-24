Edip Akbayram'ın Kuzeninden Büyük İddia: "Edip Bana Tecavüz Etti"

’’Ben tabii kendimi ispat etmek için menajer Atilla ile konuştum. ’İnsanlar beni reklam yapıyorum sanıyor ve ben kendimi kurtaramıyorum’ dedim. O da ‘Serpil dedi, Edip bana bunları anlattı zaten’. Bunu eşi de biliyordu eşi hamileydi o zaman. 4 buçuk aylık hamileydi. Ben söyleseydim ailem beni Edip’le evlendireceklerdi. Ben tecavüzcümle evlenmeye mecbur muyum? 2004 yılında da savcılığa suç duyurusunda bulunmuşuz. Ama zaman aşımı olduğunu bile bile yine de mahkemeye verdim. Şimdi ben tabi ki hakkımı helal etmiyorum bunun öbür tarafı var. Ayrıca, kendimi aklamak için artık elimden geleni yaptım daha ne yapabilirim. Allah görüyor zaten benim haklı olduğumu. Edip özür dilesin diye benden hastanede yattığında yine konuşmuştuk. Avukatım, Aydın Egemen’den Allah razı olsun. Bu adamcağıza vekaletname vermiştim. Bakın 25 seneyi geçti avukatımı tutmuştum bugüne denk geldi. Zaten avukatım gerekeni yapar gelsinler suç duyurusunda bulunsunlar. Ben eğer suçluysam gelsinler. Ben buradayım kaçmıyorum, yerim belli yurdum belli. Ben susmuyorum buyursunlar bekliyorum.’’

Serpil Alkan’ın 20 yılı aşkın süredir bu davada avukatlığını yapan Aydın Egemen ise 'Serpil hanım, hukuk ve adalet arayış içerisinde. Ben Serpil Hanım’a da söylüyorum. Serpil Hanım nedir amacın? Nereye kadar sürdüreceksin? diyorum, ‘Benim bu mücadelemde eğer bir tane aile içi istismara uğramış bir çocuk, bir kadın dahi benim bu dik duruşum bu mücadelemi görür ve o da bunu yargıya taşırsa bir kişiye dahi faydam olursa bu bile benim için yeter’ diyor. İstediği bu ve biz de onun yanında bir hukukçu olarak kalmaya devam edeceğiz. Onu tanımayanlar sosyal medya üzerinden neden öldükten sonra ortaya çıktın? Şimdi mi sırası geldi, meşhur mu olmaya çalışıyorsun? diye yazışmalarını okudum. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Serpil Alkan‘ı tanımayanlar ancak bu yorumu yapıyor. Bakınız o zaman cumhuriyet savcılığına şikayet dilekçeleri var Serpil Hanım bu olayı medyaya ilk taşıdığını kendi de ifade etti. Bir avukat olarak da hukukçu olarak da bundan sonraki aşamada neler yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne bu konuda bu tür suçlarla ilgili zaman aşımını tamamen ortadan kaldıracak, çünkü Serpil Hanımın da ifadesi insanlığa karşı işlenmiş olan bu derece ağır bir suçu zaman aşımıyla son bulmaması gerekiyor. Dolayısıyla hukukçu olarak burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı sistemine nasıl bir katkı veririz bu tür hadiselerin yaşanmamasını nasıl sağlarız bunu mücadelesini veriyoruz’’ dedi.