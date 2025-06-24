Edip Akbayram'ın Kuzeninden Büyük İddia: "Edip Bana Tecavüz Etti"
Geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram hakkında Serpil Alkan'dan büyük bir iddia geldi. Serpil Alkan, Edip Akbayram ile kuzen olduğunu ve Akbayram’ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
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Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirmişti.
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İstanbul'da yaşayan ve usta sanatçının kuzeni olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Serpil Alkan, Akbayram'ın 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi:
’’Eğer ben isteseydim ailem beni Edip’le evlendirecekti’’ diyen Serpil Alkan sözlerine şöyle devam etti:
"Ben tecavüzcümle evlenmeye mecbur muyum?"
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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