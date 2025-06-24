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Edip Akbayram'ın Kuzeninden Büyük İddia: "Edip Bana Tecavüz Etti"

Edip Akbayram'ın Kuzeninden Büyük İddia: "Edip Bana Tecavüz Etti"

cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 13:41

Geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram hakkında Serpil Alkan'dan büyük bir iddia geldi. Serpil Alkan, Edip Akbayram ile kuzen olduğunu ve Akbayram’ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

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Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirmişti.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirmişti.

'Güzel Günler Göreceğiz', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Aldırma Gönül' gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran ve 250'ye yakın ödülü bulunan Edip Akbayram hakkında, ölümünün ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul'da yaşayan ve usta sanatçının kuzeni olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Serpil Alkan, Akbayram'ın 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi:

İstanbul'da yaşayan ve usta sanatçının kuzeni olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Serpil Alkan, Akbayram'ın 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi:

‘’Bana tecavüz ettiğinde 15 yaşına bile girmemiştim. Beni çağırmıştı. O zamanlarda bu olayı bilen bir de menajeri Atilla Arabacıoğlu vardı. Arabacıoğlu aynı zamanda Nilüfer’in de menajeriydi. Edip, beni yanında çağırmıştı, işte orada oldu. Yani ben zaten şimdi yeni bir kitap çıkarıyorum. Hayatım hakkında ve hepsini en ince detaylarına kadar anlatıyorum. Yani neden ve niçin? gibi sorular var. Beni suçlayan kişiler var, tabii bilmeyenler de var. Burada suç biraz benim, yani bir kadın namusunu ben korurken ben namussuz bir şekle girdim. Daha ne diyeyim artık. Bu olayın üzerinden 40 sene de geçse 50 sene de geçse insan ölene kadar unutmuyor. Bunu unutmak mümkün değil. Bunu unutmak için ya ölmem lazım ya da öldürmem lazım. Sonra kendime dönüp boşver dedim. Benim ağrıma giden şey istemeye istemeye affetmiş olmam. Teyzem beni aradı. Ayrıca, bu olayı zaten karısı biliyor çoluğu çocuğu biliyor. Bu yeni bir şey değil. Teyzeme gidip, bana tazminat davası açacağını söylemiş. Böyle bir şey var mı? Hem ben tecavüze uğruyorum hem de benim üstümden para kazanmak için teyzeme geliyor. Teyzem de bunu kovunca menajerine Atilla’ya gitmiş. Demiş ki ‘Serpil‘i ben mahkemeye vereceğim ve tazminat davası açacağım suç duyurusunda bulunacağım, şahitlik yapar mısın?’ demiş. O da yaparım demiş. Öyle deyince de tamam demiş. Peki ben ne söyleyeceğim. ’Sonuçta sen bu kıza tecavüz ettin, bana kendin söyledin’ demiş itiraf ettin. Ben de bunları söylerim deyince bu seferde beni mahkemeye vermekten vazgeçiyor. Sonuçta tutanak yok yalancı şahit de olmayınca öyle kalmış.’’

’’Eğer ben isteseydim ailem beni Edip’le evlendirecekti’’ diyen Serpil Alkan sözlerine şöyle devam etti:

’’Eğer ben isteseydim ailem beni Edip’le evlendirecekti’’ diyen Serpil Alkan sözlerine şöyle devam etti:

’’Ben tabii kendimi ispat etmek için menajer Atilla ile konuştum. ’İnsanlar beni reklam yapıyorum sanıyor ve ben kendimi kurtaramıyorum’ dedim. O da ‘Serpil dedi, Edip bana bunları anlattı zaten’. Bunu eşi de biliyordu eşi hamileydi o zaman. 4 buçuk aylık hamileydi. Ben söyleseydim ailem beni Edip’le evlendireceklerdi. Ben tecavüzcümle evlenmeye mecbur muyum? 2004 yılında da savcılığa suç duyurusunda bulunmuşuz. Ama zaman aşımı olduğunu bile bile yine de mahkemeye verdim. Şimdi ben tabi ki hakkımı helal etmiyorum bunun öbür tarafı var. Ayrıca, kendimi aklamak için artık elimden geleni yaptım daha ne yapabilirim. Allah görüyor zaten benim haklı olduğumu. Edip özür dilesin diye benden hastanede yattığında yine konuşmuştuk. Avukatım, Aydın Egemen’den Allah razı olsun. Bu adamcağıza vekaletname vermiştim. Bakın 25 seneyi geçti avukatımı tutmuştum bugüne denk geldi. Zaten avukatım gerekeni yapar gelsinler suç duyurusunda bulunsunlar. Ben eğer suçluysam gelsinler. Ben buradayım kaçmıyorum, yerim belli yurdum belli. Ben susmuyorum buyursunlar bekliyorum.’’

Serpil Alkan’ın 20 yılı aşkın süredir bu davada avukatlığını yapan Aydın Egemen ise 'Serpil hanım, hukuk ve adalet arayış içerisinde. Ben Serpil Hanım’a da söylüyorum. Serpil Hanım nedir amacın? Nereye kadar sürdüreceksin? diyorum, ‘Benim bu mücadelemde eğer bir tane aile içi istismara uğramış bir çocuk, bir kadın dahi benim bu dik duruşum bu mücadelemi görür ve o da bunu yargıya taşırsa bir kişiye dahi faydam olursa bu bile benim için yeter’ diyor. İstediği bu ve biz de onun yanında bir hukukçu olarak kalmaya devam edeceğiz. Onu tanımayanlar sosyal medya üzerinden neden öldükten sonra ortaya çıktın? Şimdi mi sırası geldi, meşhur mu olmaya çalışıyorsun? diye yazışmalarını okudum. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Serpil Alkan‘ı tanımayanlar ancak bu yorumu yapıyor. Bakınız o zaman cumhuriyet savcılığına şikayet dilekçeleri var Serpil Hanım bu olayı medyaya ilk taşıdığını kendi de ifade etti. Bir avukat olarak da hukukçu olarak da bundan sonraki aşamada neler yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne bu konuda bu tür suçlarla ilgili zaman aşımını tamamen ortadan kaldıracak, çünkü Serpil Hanımın da ifadesi insanlığa karşı işlenmiş olan bu derece ağır bir suçu zaman aşımıyla son bulmaması gerekiyor. Dolayısıyla hukukçu olarak burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı sistemine nasıl bir katkı veririz bu tür hadiselerin yaşanmamasını nasıl sağlarız bunu mücadelesini veriyoruz’’ dedi.

"Ben tecavüzcümle evlenmeye mecbur muyum?"

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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