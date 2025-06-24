onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Olanlar Dikkat: Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor

İstanbul'da Olanlar Dikkat: Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor

sıcak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.06.2025 - 12:39

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi. Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağı açıklandı. Nefes kesen sıcaklıkların, İstanbul'da 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, 'Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Ayrıca yapılan uyarıda, 'Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir' denildi.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın