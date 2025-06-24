İstanbul'da Olanlar Dikkat: Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi. Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağı açıklandı. Nefes kesen sıcaklıkların, İstanbul'da 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
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AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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